新北本土登革熱案例在台北工作 衛生局：已派員噴消

2019-08-14 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



雙北出現今年首例本土登革熱案例，一名家住新北中和區、在台北市文山區上班的40歲男性冷氣裝修員今天確診；北市衛生局表示，今早已派員到該案例於文山區的公司周邊100公尺進行病媒蚊孳生源檢查及清除，環保局也派員於周邊進行噴消作業。

北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，北市目前尚未出本土登革熱案例，但境外移入病例數至8月上旬已達42例，相較近3年案例數介於30到34例都要高，感染源以東南亞國家為主，其中以印尼9例最多，其次分別為菲律賓8例、泰國、越南及新加坡皆為5例。

歐佳齡說，登革熱境外移入病例可能引發本土登革熱，且近期發現部分民眾因症狀不明顯而多次至診所就醫而診斷為疑似流感，造成社區隱藏期提升，對防疫造成極大的威脅；今天確診的新北案例就屬此類；市府單位已針對該案例工作地展開巡檢與消毒。

歐佳齡表示，為有效防止疫情擴散，市民若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，可到北市12行政區共91家登革熱快篩試劑合約醫療院所就醫採檢，並告知活動史、旅遊史。