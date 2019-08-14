親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

評／蔡政府的角色為何？台灣看反送中的四個謬誤

新裝潢浴室出現「紅色污漬」 網友曝正確解答

新北本土登革熱案例在台北工作 衛生局：已派員噴消

2019-08-14 13:51聯合報 記者翁浩然╱即時報導

雙北出現今年首例本土登革熱案例，一名家住新北中和區、在台北市文山區上班的40歲男性冷氣裝修員今天確診；北市衛生局表示，今早已派員到該案例於文山區的公司周邊100公尺進行病媒蚊孳生源檢查及清除，環保局也派員於周邊進行噴消作業。

北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，北市目前尚未出本土登革熱案例，但境外移入病例數至8月上旬已達42例，相較近3年案例數介於30到34例都要高，感染源以東南亞國家為主，其中以印尼9例最多，其次分別為菲律賓8例、泰國、越南及新加坡皆為5例。

歐佳齡說，登革熱境外移入病例可能引發本土登革熱，且近期發現部分民眾因症狀不明顯而多次至診所就醫而診斷為疑似流感，造成社區隱藏期提升，對防疫造成極大的威脅；今天確診的新北案例就屬此類；市府單位已針對該案例工作地展開巡檢與消毒。

歐佳齡表示，為有效防止疫情擴散，市民若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，可到北市12行政區共91家登革熱快篩試劑合約醫療院所就醫採檢，並告知活動史、旅遊史。

衛生局也提醒，市民務必加強環境管理，清除不必要的積水容器，避免孳生病媒蚊，針對室內外環境包含地下室、菜園、花圃、樹洞、旗座、天溝等易被忽略的孳生源，都應每周落實環境「巡、倒、清、刷」步驟；若遭人發現檢舉而未改善者，將可依傳染病防治法開罰3000到1.5萬元。

一名家住新北中和區、在台北市文山區上班的40歲男性冷氣裝修員今天確診為本土登革熱...
一名家住新北中和區、在台北市文山區上班的40歲男性冷氣裝修員今天確診為本土登革熱案例；北市衛生局、環保局今早派員到該案例工作地進行病媒蚊孳生源巡清與噴消作業。圖／北市衛生局提供
分享
一名家住新北中和區、在台北市文山區上班的40歲男性冷氣裝修員今天確診為本土登革熱...
一名家住新北中和區、在台北市文山區上班的40歲男性冷氣裝修員今天確診為本土登革熱案例；北市衛生局、環保局今早派員到該案例工作地進行病媒蚊孳生源巡清與噴消作業。圖／北市衛生局提供
分享

登革熱北市

相關新聞

大雨釀災損？ 北農：對蔬菜量價影響下周顯現

2019-08-14 11:37

登革熱病媒蚊南北有別 防治策略差很大

2019-08-14 13:35

影／終結危險站立清運 清潔隊員要求政府重視職災

2019-08-14 11:46

省很大！金門縣府提供包船 輸運鄉親返鄉渡中秋

2019-08-14 12:08

森永牛奶糖沒驗出奶 學者：可能是添加量太少

2019-08-14 11:56

新北中和爆今年首例本土登革熱 冷氣裝修員雙北趴趴走

2019-08-14 10:54

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

白天加油站打工 晚上念書拚到凌晨 他們銀了全國科展

2019-08-14 14:20

豪雨後自來水濁度升高 務必徹底煮沸再飲用

2019-08-14 14:20

森永牛奶糖沒驗出奶 業者質疑食藥署檢驗方法

2019-08-14 14:17

森永牛奶糖沒驗出奶 學者：可能添加量太少

2019-08-14 14:16

國人體內嚴重缺水 營養師教怎麼喝水最適合

2019-08-14 14:11

垃圾車後斗站人危險 清潔隊員爭工作安全

2019-08-14 14:07

挑屋、簽約、談租金都沒經驗 租屋族容易有損失

2019-08-14 14:05

驗證課本知識 科技小尖兵參訪工研院創新科技

2019-08-14 14:04

球員膝關節易病變受傷 注射血小板可促軟骨細胞增生

2019-08-14 13:53

明天中元節接著秋節 豬肉需求高峰推升豬價

2019-08-14 13:50

連日大雨沖刷 國道4號豐潭段工區土石流失

2019-08-14 13:50

快來台中！ 我們有全台唯一迪士尼雙節公車

2019-08-14 13:48

影／電腦刀結合AI人工智慧 幫腫瘤打分數

2019-08-14 13:19

連日雨影響蔬菜價 傳統市場菜販動腦筋促銷

2019-08-14 12:40

社造再升級！鄭麗君：地方創生應注入社造概念

2019-08-14 11:27

台江濕地生態影片發表會 從不同視野認識濕地

2019-08-14 11:12

北部首例登革熱 40歲冷氣裝修員曾在汐止、文山區活動

2019-08-14 11:12

森永牛奶糖沒有奶？ 食藥署抽驗動物性成分顯示陰性

2019-08-14 11:00

中秋連假高鐵加開143班車 8月16日搶票

2019-08-14 10:34

登革熱確診！議員批打掃淪口號 侯友宜：是重點提醒

2019-08-14 10:26

「超大型颱風」柯羅莎真的超大？ 專家釋疑

2019-08-14 10:22

新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

2019-08-14 10:13

爸媽衝了！三重瀑布滑草場8月18日啟用 打卡再送滑草板

2019-08-14 10:07

吐出蟲卵般小顆粒「口氣」逼人 小心扁桃腺結石

2019-08-14 10:07

中南部持續降雨 桃園以北高溫上看36度

2019-08-14 08:33

散裝雞肉標示屠宰日 年底前試辦

2019-08-14 00:51

健康你我他／爬山低血糖 陳年糖果救急

2019-08-14 00:08

單國璽基金會、佛光山 9/1跨界座談

2019-08-14 00:08

吃月餅做愛心 社福團體需要你

2019-08-14 00:08

腸病毒併重症增1例 恐燒到9月中

2019-08-14 00:08

心臟猝死年輕化 心肌梗塞是主因

2019-08-14 00:08

居家治療不斷藥 他圓夢結婚

2019-08-13 23:37
看更多

熱門文章

限量！乖乖悠遊卡14日在7-11獨家開賣 網友：好可愛

2019-08-13 16:24

好市多又有搶手貨？ 男抱6箱拉麵來回瘋狂搶購

2019-08-13 18:46

睡到一半被抓腳！她嚇傻「狂念阿彌陀佛」 天亮揭謎險昏倒

2019-08-13 19:02

竹筍吃鮮甜正當季 但這步驟沒做好恐氰酸中毒

2019-08-13 17:04

深夜碰見記得繞路...七月半神秘燈光 這間旅社點了40年

2019-08-14 09:00

新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

2019-08-14 10:13

「超大型颱風」柯羅莎真的超大？ 專家釋疑

2019-08-14 10:22

乖乖悠遊卡喊價到8000 網友低成本自製這種很多人驚嘆

2019-08-14 09:16

七月半兒對無人樹下揮手 拿手機打出「冤枉呀」嚇壞媽媽

2019-08-14 11:42

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

最有效的保養品！一年花48小時按摩臉部 比花錢買保養品更有效

2019-08-13 18:01

女友「拉在褲子上」男友不嫌棄還幫忙清 她甜喊：嫁定了

2019-08-13 20:32

第一天上班「3小時火速離職」社會新鮮人訴苦反被罵翻：到哪都做不久！

2019-08-13 17:35

新北中和爆今年首例本土登革熱 冷氣裝修員雙北趴趴走

2019-08-14 10:54

森永牛奶糖沒有奶？ 食藥署抽驗動物性成分顯示陰性

2019-08-14 11:00

陸客限縮第二波衝擊！南航哈爾濱長春航線20日跟進砍班

2019-08-13 17:28

「獨臂刀王」王羽中風失智 醫師提出這驚人數字

2019-08-13 17:43

高雄仁武今年首見本土登革熱 她的老家在台南疫情熱區

2019-08-13 18:53

情侶夫妻小心了！大數據認證「最常劈腿對象」冠軍出爐

2019-08-13 15:05

科技人求「保平安」 乖乖推中元限定造型悠遊卡

2019-08-13 16:06

台東中午出現日暈異象 氣象站：22度日暈

2019-08-13 13:38

每日星座運勢／巨蟹長輩是最好老師 桃花旺收入穩

2019-08-14 00:00

66歲婦人10多年來睡不好頭暈 中藥針灸順利助眠

2019-08-13 16:18

吐出蟲卵般小顆粒「口氣」逼人 小心扁桃腺結石

2019-08-14 10:07

他用200元新鈔買飲料被拒 網曝「顧人怨點」：被說拿假鈔

2019-08-13 20:47

10元硬幣「黑嚕嚕」被拒收 常客：不再去消費

2019-08-13 21:18

不顧北京反對！Fakeme力挺台灣 打造限定款太陽眼鏡

2019-08-13 14:34

好羨慕！中南部烏雲大雨 阿里山已藍天白雲

2019-08-13 14:25

赴日旅遊注意！柯蘿莎颱風朝日本前進 華航台北往返宮崎航班取消

2019-08-13 19:43

老公必看！讓愛妻再說一次「我願意」之愛的投資話術

2019-08-13 15:05

森永牛奶糖沒驗出奶 學者：可能是添加量太少

2019-08-14 11:56

tag老闆來看 上班族睡午覺有4大好處

2019-08-13 21:19

按讚贈「日式木筷」！鰻重總本家8／17進駐林口三井outlet

2019-08-14 00:13

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

孫芸芸細數Chloé鎖頭包蛻變還透露最愛包款顏色 謝沛恩穿高腰褲秀驚人長腿

2019-08-14 00:49

看破不說破！欺騙男人的套路 大部分女人都說過這些謊

2019-08-13 15:05

限量20萬條！ 昂舒巴黎法式烘焙進駐小七 吃得到手工「波浪丹麥吐司」

2019-08-14 00:35

【大叔的中年小事】程耀毅／名叫程咬金的休止符

2019-08-14 06:00

【心情點滴】郭熊／山是我們的傳聲筒

2019-08-14 06:00

清潔隊員將換統一工作服 包括可遮風擋雨的GORE-TEX

2019-08-13 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top