明天中元節接著秋節 豬肉需求高峰推升豬價

2019-08-14 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



明天中元節，是1年當中毛豬需求量大增的重要民俗節慶，養豬產地嘉義縣肉品市場昨天過節前拍賣最高峰，量價齊揚，拍賣價每公斤80元，拍賣量逾1000頭，市場主任侯明在說，國際非洲豬瘟疫情嚴峻，國際豬價大漲，帶動國內豬價攀升，再1個月又是秋節需求肉品節慶，市場需求大，高豬價來臨，估計拍賣價會在80至83元之間盤旋。

明天起全國22個肉品市場一連休市4天，今天中元節前最後一天拍賣，需求量不會比昨天大，侯明在說，農委會中元節前召開毛豬調配會議，讓養豬戶有秩序地出豬，調配產銷，拍賣價站穩每公斤80元，將成為常態，連冷凍加工豬肉也漲到每斤76元，民眾需求量大的市場豬肉攤溫體豬肉也漲價，五花肉、梅花肉每台斤約漲15%，來到100元至120元之間。

侯明在表示，國際非洲豬瘟疫情嚴峻，尤其大陸疫情嚴重，需求進口豬肉量大，造成國際豬價大漲，國內大型肉品加工廠轉向國內增加採購量，帶動國內豬價攀升，又再過1個月秋節需求肉品高峰，在市場需求大於供應情形下，豬價看漲不跌。

豬價看漲，養豬戶雖面臨非洲豬瘟疫情威脅，但嘉縣出現增養情形，農業處畜產科說，嘉縣養豬數量全國排名第5，5月最新調查結果，全縣養豬戶293戶，在養頭數38萬1877頭，較去年11月285戶37萬5887頭，養豬戶增加8戶，頭數增加5990頭。