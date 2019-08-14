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登革熱病媒蚊南北有別 防治策略差很大

2019-08-14 13:35中央社 台北14日電

繼南部地區爆發登革熱疫情，新北市今天也出現首例本土登革熱病例。疾管署表示，登革熱病媒蚊南北大不同，北部以白線斑蚊為主，南部則是埃及斑蚊，蚊蟲習性、防治策略也不同。

衛生福利部疾病管制署今天宣布新北市出現今年首例本土登革熱病例，患者是家住中和區秀景里的40多歲男性，近期無出國史，6日出現發燒、頭痛、喉嚨痛、腹瀉及肌肉痛等症狀，就醫後經檢驗確診感染登革熱病毒第一型。

疾管署副署長莊人祥接受中央社記者訪問表示，北部地區每年多少都有登革熱散發病例或小型群聚感染發生，以新北市為例，去年新莊地區就有44例本土登革熱，主要與菜園活動史及人口稠密有關，前年則有6例。

值得注意的是，北部地區主要傳播登革熱的病媒蚊和南部不同，因此疫情規模也不如南部大，和蚊蟲習性有很大關係。

莊人祥解釋，中部以北的登革熱疫情主要透過白線斑蚊傳播，白線斑蚊主要棲息在室外，活動場所多在離孳生源不遠且陰涼不通風的場所，日出前後1到2小時的清晨及日落前2到3小時的黃昏時段是主要吸血高峰。

在吸血習性上，白線斑蚊偏好一次吸飽，因此較容易被發現打死，傳播速度也較慢；防治上應留意室外盆栽、廢輪胎、樹洞、菜園等積水容器。

南部主要的登革熱病媒蚊則是埃及斑蚊，這種蚊子主要活動範圍為嘉義布袋以南，主要棲息地在室內，喜歡生活在陰暗、潮濕、不通風的角落，例如在家中的廚房、牆角、窗簾上，主要吸血高峰在下午4到5時，次高峰為上午9到10時。

有別於白線斑蚊，埃及斑蚊的個性比較神經質，容易受到驚擾，因此經常會一次叮咬好多人才吸飽，也不容易打到，病毒傳播自然也較迅速；防治上應注意屋內的花瓶、花盆底座、澆花容器等。

莊人祥強調，今年受到聖嬰現象影響，境外移入的登革熱個案數已達307例，創下近10年同期最高，9成以上感染地為東南亞國家，提醒民眾出國返台後務必要留意症狀。

此外，未出國的民眾則須注意環境整潔並清理積水容器，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

疾管署表示，登革熱病媒蚊南北大不同，北部以白線斑蚊為主，南部則是埃及斑蚊。示意圖...
疾管署表示，登革熱病媒蚊南北大不同，北部以白線斑蚊為主，南部則是埃及斑蚊。示意圖／Ingimage
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登革熱疫情

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