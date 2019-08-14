影／電腦刀結合AI人工智慧 幫腫瘤打分數

2019-08-14 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



腦瘤通常體積小、位置深，臨床上雖能以放射線治療，但術前靠醫師人工找出腫瘤位置相當費時。台大醫院與醫隼智慧合作，導入腦瘤自動偵測圈選系統，台大腫瘤醫學部主治醫師許峯銘表示，最快可在30秒內完成腫瘤的自動偵測、辨識與輪廓勾畫，並將每個疑似腫瘤打分數，分數愈高，是腫瘤的機會也愈高。

許峯銘表示，為了精準確定腫瘤位置，醫師必須在核磁造影（MRI）及電腦斷層（CT）影像上來回檢視，仔細勾畫、圈選每一個腦瘤輪廓邊界，以免圈選過大，除非常耗時外，也考驗醫師眼力、經驗，且可能有漏網之魚。

許峯銘說，此AI技術學習多種醫學影像，可自動找出患者腫瘤位置，有助快速精準把腫瘤的邊界在影像上描繪出來，並將每個疑似腫瘤打分數，分數愈高，是腫瘤的機會也愈高；醫師再檢驗及修正AI模型，縮短放射手術的前置設計時程。該技術目前已可應用於腦轉移瘤、腦膜瘤以及聽神經瘤三種最常見的腦瘤。