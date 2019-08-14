連日雨影響蔬菜價 傳統市場菜販動腦筋促銷

2019-08-14 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



連日大雨，菜價也跟著上揚，高雄市的傳統市場裡菜價最令主婦們卻步，一斤宜蘭三星葱120多元，高雄果菜市場地瓜葉批發價一公斤約52元（一台斤約31元），傳統早市攤販裝成包，3大包賣80元，供不應求，有家庭主婦說，還好農曆7月15日中元節大多拜「乾料」，如果是中秋，菜價可能更貴。

高雄果菜批發市場今天的蔬菜批發價和昨天交易情形比，漲的比跌的多，玉米類漲最多，甜軟殼玉米一口氣漲了126%，昨天每公斤平均價格是12.7元，今天每公斤平均價34.5元，超甜白的玉米昨天每公斤平均13.3元，今天為30.1元，漲幅126%。

「就不要吃玉米嘛！但葉菜還是要吃的。」高雄市苓雅區三和市場裡，家庭主婦問葉菜類、絲瓜的價錢較仔細，有人貨比三家，一把空心菜25元，有人覺得「還好」，聽到攤販推出三大包葉菜80元，紛紛上前搶購，地瓜葉、枸杞葉很快賣完；絲瓜一台斤賣50元，菜販很無奈的感嘆，雨下久了，能收成的不多了，好一點的賣這個價格，沒有賺多少，賣相不好的三條30元也沒有人要，生意難做。