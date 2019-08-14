台大醫院導入人工智慧 找出可疑腦瘤僅需30秒

2019-08-14 12:24 中央社 台北14日電



面對體積小、位置深、數量多的腦瘤，臨床上雖能以放射線治療，減少手術風險，但術前醫師得花大把時間以找出腫瘤位置，台大醫院導入AI系統，僅需30秒就能找出可疑腫瘤。

台大醫院今天舉辦記者會，宣布成功整合人工智慧（AI）系統，是全台首次將AI用於3大常見腦瘤的臨床治療，成為醫師的第二雙眼及手，短短30秒就能找出腫瘤位置，準確度高達9成以上。

台大醫院神經外科醫師蕭輔仁表示，近年因醫學進步，延長癌症患者存活期，因此癌症腦轉移患者也隨之大增，腦瘤患者當中，有超過一半以上屬於腦轉移瘤，另像是腦膜瘤、聽神經瘤等3類腦瘤都是相當常見的腦部腫瘤。

蕭輔仁說，面對這類生長位置深、體積小於3.5公分或是數量較多的腦瘤，若以手術開腦切除風險太大，因此臨床上經常以俗稱「電腦刀」的放射線來治療，具有高精準度、即時影像導引、非侵入性等優勢，台大至今已利用這項技術治療超過3150名患者。

台大醫院腫瘤醫學部醫師許峯銘指出，在進行手術前，神經外科、放射腫瘤科醫師必須一同在患者的核磁共振（MRI）及電腦斷層（CT）等影像中找出腫瘤，並圈選出邊界，再由放射線機器根據圈選結果執行治療。

許峯銘坦言，圈選腫瘤的過程不僅考驗醫師眼力、經驗，一旦腫瘤數量較多，甚至得花上數小時慢慢查看，即便如此仍可能出現漏網之魚。

台大醫院和科技業者耗時半年，成功將人工智慧系統和台大醫院電腦進行整合，讓AI系統學習多種醫學影像，只要30秒就能在檢查影像上找出疑似腫瘤的位置，並圈選邊界，猶如多名醫師同時進行決策，還會替每個疑似腫瘤打分數，分數愈高，是腫瘤的機會也愈高。

台大醫院腫瘤醫學部放射腫瘤科主任郭頌鑫表示，過去的AI只能根據學習經驗畫出正常器官的模樣提供醫師參考，醫師還是得以肉眼找出可能的腫瘤位置，但這次導入的AI不僅能主動找出腫瘤，也有助判斷腫瘤是良性或惡性，更是國內首次將AI系統實際應用在腦瘤的臨床治療上。

台大醫院這套系統已於今年7月實際應用在臨床治療，猶如醫師的第二雙眼及手，在醫師替腦瘤患者進行放射線治療前，提供更多判斷依據，至今治療超過20名患者。這項合作案也獲選今年美國放射腫瘤學會年會的口頭論文報告，將於9月在美國芝加哥發表。