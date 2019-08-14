省很大！金門縣府提供包船 輸運鄉親返鄉渡中秋

2019-08-14 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門包船又來了！下個月就是中秋佳節，為了減輕旅台鄉親返鄉的經濟負擔，紓解中秋假期台金航線空運壓力，金門縣政府將在9月12日提供台中至金門的中秋包船，共有1航次，可載運400人次，提供另一種運輸選擇，請有需求的民眾向各縣市登記窗口洽詢。

金門縣政府觀光處表示，金門縣政府租包客船，將於9月12日（星期四）晚間23時由台中港啟航，預計隔日上午8時抵達金門料羅港。金門至台中航線訂於9月15日（星期日）上午11時由金門料羅港返航，預計當日晚間20時抵達台中港。

縣府觀光處指出，考量航程跨越午、晚餐時間，提醒搭乘鄉親於登船前預先準備充足之食物及飲水，以備不時之需，有意規劃搭乘本中秋航次專船返鄉鄉親可向各登記窗口洽詢，相關專船資訊、票價、購票流程、受理窗口、接駁方式如下：

觀光處也提醒，租包客船因航程時間長達8-9小時；為讓鄉親及早返鄉過節，本航次回程時間為上午11時由料羅港啟航，考量航程跨越午、晚餐時間，提醒搭乘鄉親於登船前預先準備充足之食物及飲水，以備不時之需。

此次的中秋包船，以旅台鄉親優先，並視情開放國人搭乘專船來金旅遊。一般人的單航費用為新台幣500元；年滿65歲以上老人與未滿12歲、學生、身障人士、低收入戶等特殊身分者，單航次費用為新台幣300元。如欲自行前往台中港客運碼頭乘客，請於啟航當日晚間21時30分前往臺中港19A旅客碼頭辦理報到手續。

自108年8月15日起至9月5日前每日9:00~17:00向各「登記窗口」辦理登記繳費及領取乘船票證；另回程(金門-臺中)開放登記繳費領取乘船票證至9月14日中午12時止。

各縣市登記窗口如下：

臺北市聯絡人：王丕火；電話：02-2558-3289、0919-240-094。

新北市聯絡人：林興源；電話：02-2924-7968、0937-848-994。

花蓮市聯絡人：許乃潭；電話：0939-586-821。

桃園市聯絡人：孫允理、鄭和順；電話：(03)456-7633、466-0823、0922-491-008。

臺中市聯絡人：許德寧；電話：(04)-2222-2226、0988-131-088。

臺中市聯絡人：顏秋文；電話：04-2277-2995、0905-965-716。

臺南市聯絡人：蔡忠盼；電話：(06)-233-5609、0919-113-366。

高雄市聯絡人：楊維居；電話：(07)215-5128。