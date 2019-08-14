森永牛奶糖沒驗出奶 學者：可能是添加量太少

2019-08-14 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部食藥署公布「森永牛奶糖」的動物性成分檢驗結果為陰性、沒驗出奶，業者回應官方使用的即時聚合酶鏈反應（Real-time PCR）檢驗法無法精準檢驗精製過的食品。不過學者表示，這個檢驗方法是世界通用的標準方法，即使食品經過高溫加工，DNA都不容易完全消失，因此業者若真有添加奶，那麼有可能是添加量較少才影響檢驗結果。

中原大學生物科技學系毒理專家招名威教授說，即時聚合酶鏈反應（Real-time PCR）檢驗法藉由檢驗乳製品血清蛋白DNA含量，來確定食品中是否有添加牛奶。相較於其他蛋白質、胺基酸，DNA的穩定性高，即使加工過程遇上高溫會讓雙股螺旋打開變性，但DNA也不容易完全消失，因此是世界通用、常用的檢驗方法。

招名威說，若業者提供的品管與投料資料顯示確實有添加牛奶原料，但本案檢驗動物性成分結果為陰性，應能合理推測是牛奶原料添加量少所致。

美和科技大學前校長陳景川表示，牛奶糖成分幾乎是糖類、不是牛奶，因此的確可能因為DNA量少導致驗不出來，「取樣不當」。

衛福部食藥署表示，森永牛奶糖一案的檢驗由台美檢驗公司執行，檢驗結果顯示不含有動物DNA。針對森永公司提到製作過程可能會使動物DNA消失，目前北市衛生局尚在追查中。