影／終結危險站立清運 清潔隊員要求政府重視職災

2019-08-14 11:46 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



全國環保公務機關總工會上午召集各縣市清潔隊員代表前往環保署抗議，要求政府落實定時、定點、專區收運方式來清運垃圾，讓清潔隊員不再因危險站立在垃圾車後方而發生職業災害。

一年前，全國環保公務機關總工會召集各縣市清潔隊員，為107年7月30日嘉義清潔隊員因站立車後斗在執勤中發生職災往生一事，到環保署抗議，要求落實定時、定點、專區收運，不使清潔隊員再因危險站立清運工作而罹災。今年8月6日，交通部卻發布新聞，預告修正道路交通安全規則第77條第一項第四款，將「車廂以外不得載人」，改為「不得載客」；及新增第86條第1項第6款，「環保機關垃圾車附載人員以一人為限」。全環總批評這樣的行政命令，是將違法站立垃圾車後斗合法化，根本是草菅人命。

雖然該法在全環總抗議下，交通部暫時撤回，環保署也派員說明與致歉，但全環總還是擔心未來會重蹈覆轍，因此，上午召集各縣市清潔隊員再次到環保署表達抗議，讓環保署了解，全環總與各縣市工會重視清潔隊員職安，職安「交流會」不能只是說說而已，應賦予重大職安政策審議權力，共商各縣市落實「反站立、要安全」之政策。

全環總向環保署表達以下三項訴求，希望能確保清潔隊員的工作安全：

一、針對道路交通安全規則第77條，及新增第86條，應正式提案交由職安小組討論與決議。

二、環保署應重申推動定時、定點、設專區為主要政策，並減少沿街收運的路線，以確保清潔隊員與市民安全。