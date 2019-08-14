大雨釀災損？ 北農：對蔬菜量價影響下周顯現

2019-08-14 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



昨天中南部下豪大雨，彰雲嘉南部分蔬菜產區淹水。台北農產運銷公司統計，今天蔬菜每公斤平均批發價34.1元，比昨天（31.68元）略漲，但仍在合理範圍。北農認為，這波強降雨主要導致部分葉菜類損傷，對蔬果量價的波動與影響，要下周才會比較明顯。

今天台北農產運銷公司蔬菜交易量1475公噸，比昨天的1747公噸少15%，蔬菜每公斤平均批發價34.1元，比昨天略漲7.6%。

台北農產運銷公司總經理翁震炘表示，雨後能採收的蔬果，農民仍會繼續採收，因此菜供應暫時還算平穩，只是雨天搶收蔬果品質可能不會太好，預估這波強降雨對蔬菜量價的動影響，至少要三五天後才會顯現。

北農分析，今天進貨量較少，加上是逢休市後第二天，承銷需求趨穩，菜價大多平穩，菜價上升主要因量減較多影響，尤其是葉菜類進貨量大幅減少，價格漲多跌少，大白菜到貨量約70噸，價格上漲3元；小白菜到貨量約35噸，價格上漲5元；高麗菜到貨量約372噸，價格下跌5元。但高品質的地瓜葉（上價）比昨天（51元）上漲近四成（39%）。

今天新北市傳統市場空心菜、莧菜等葉菜類價格沒有大幅波動，平均每把25至30元，也有賣三把50元，但分量明顯變少，且因下雨葉菜賣相差；品質好的高山高麗菜，每台斤可賣55元至60元，但一般高麗菜每台斤40元，品質價差大；地瓜葉每台斤60元、番茄90元、綠花椰菜（進口）85元。