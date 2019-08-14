婦人手腕卡卡難根治 關節鏡微創手術助滿足願望

2019-08-14 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



一位中年婦人左手腕背側長出一塊突起物，動手腕會疼痛、還會卡卡、無力，其實一年多來她為這老毛病困擾不已，雖曾開過兩次刀，還留下長約4公分的傷疤，沒想到仍又復發。

經前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，為骨科主任朱柏榮診斷為腕關節腱鞘囊腫，建議她接受腕關節鏡微創手術，總算徹底治療，傷口不僅微乎其微，復發率極低，婦人能達成根治願望，感到很開心。

「活力得中山脊椎外科醫院」骨科主任朱柏榮指出，病人手腕背側長出一塊突起物，推測是婦人曾出過車禍，除了挫傷之外，還引起腕關節內韌帶撕裂傷，導致出現腕關節腱鞘囊腫。它是手部最常見的軟組織腫瘤，會忽大忽小。主要是腕骨及背側舟月狀骨間韌帶斷裂引起，包括外傷、扭傷或運動傷害都可能引起。

骨科主任朱柏榮指出，由於這囊腫會造成婦人手腕卡卡、疼痛、甚至無力，連拿拖把、扭毛巾這種家事都沒法做，過去一年多來，曾接受過兩次傳統手術，留下長達近4公分的傷口疤痕，這次還又再復發。主要是傳統手術僅切除腕關節腱鞘囊腫，並未對婦人的關節內的病兆根源加以治療。

婦人來「活力得」骨科關節照護門診就醫後，經過病史詢問，理學檢查，超音波檢查，加上骨科主任朱柏榮精準診斷，判定是腕關節內韌帶撕裂傷所引起，因此建議她接受腕關節鏡微創手術，除了切除囊腫之外，並進行韌帶修補，對症治療。依他的臨床經驗，關節鏡可提供侵入性最小的方法來安全地切除腫塊，讓病人能返回工作職場或運動，避免再受到復發所苦，獲得令人滿意的治療結果。