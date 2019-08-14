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台江濕地生態影片發表會 從不同視野認識濕地

2019-08-14 11:12聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

溼地與我們生活息息相關，但很多人卻不認識溼地。為讓民眾可以深入淺出認識台江溼地生態豐富及多樣性，台江國家公園管理處以4K高畫質影像拍攝，讓民眾以不同視野看見濕地，從空拍、水下攝影、顯微、夜視……等多元視角，來認識台江溼地的生命樂章。影片將於8月24日在台江國家公園遊客中心首映。

台管處謝偉松處長表示，溼地，是地球生態系生產力最高的地方，台江溼地位於亞洲水鳥遷徙的中繼站，是全台灣招潮蟹種類最多的地方、台灣原生紅樹林的家鄉、更是瀕危物種黑面琵鷺度冬的最大棲息地。濕地不只供給著人們餐桌上的食糧，更默默的守護著你我的生存環境，它能防止海浪侵蝕海岸、淨化水質、吸收溫室氣體減緩暖化效應，更是無數生物賴以為生的家園。

影片發表會將邀請導演顏一帆現場與民眾分享影片的創作理念，與民眾互動交流。活動將於8月24日(周六)上午10點30分在台江國家公園遊客中心第一放映室辦理，歡迎有興趣的民眾報名，活動詳請上台江國家公園網站查詢

報名日期自8月14日上午10點開始，名額有限，額滿為止，成功報名並全程參與者，可獲得限量版精美小禮物；發表會現場特別提供優惠價(5折)購買高畫質影片「進與退的生命樂章：台江濕地生態」影片DVD或BD，如有相關問題請洽解說教育課06-2842600轉1507林小姐。也歡迎至「台江國家公園facebook紛絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動消息。

台江國家公園管理處以4K高畫質影像拍攝「進與退的生命樂章：台江濕地生態」影片，8...
台江國家公園管理處以4K高畫質影像拍攝「進與退的生命樂章：台江濕地生態」影片，8月24日在台江國家公園遊客中心首映。圖/台江國家公園管理處提供
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台江國家公園濕地

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