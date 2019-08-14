北部首例登革熱 40歲冷氣裝修員曾在汐止、文山區活動

2019-08-14 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市出現首例本土登革熱案例，中和區秀景里一名40歲男性冷氣裝修員6日出現發燒、頭痛、肌肉痛症狀，今天上午確診，經調查，該名個案曾與一名同事到汐止裝修冷氣，該名同事5日也曾發燒，目前已採檢送驗。新北市衛生局表示，由於冷氣公司在北市文山區，目前已與台北市聯合調查工人班表，以避免疫情擴大。

衛生局表示，該名男子近期未有出國紀錄，研判可能在住家或活動地周圍感染，一人獨住在中和區秀景里，目前已掌握個案密切接觸的3名家人、5名同事，列入觀察；其中一位同事曾與個案到汐止區裝修冷氣，5日也曾出現發燒症狀，不過未有其他明顯症狀，目前已採檢送驗，以掌握二人是否感染同一種型別。

衛生局指出，該名個案目前已經順利出院，不過由於冷氣公司在北市文山區，目前已與台北市聯合調查工人班表，且已通知中和及汐止區公所動員加強全區環境孳清，並密切監測疫情發展。