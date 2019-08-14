森永牛奶糖沒有奶？ 食藥署抽驗動物性成分顯示陰性

2019-08-14 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



家喻戶曉的零食「森永牛奶糖」標示成分包含全脂乳粉，不過衛福部食藥署公布食品稽查結果，「森永牛奶糖」與「森永黑糖黑芝麻牛奶糖」的動物性成分檢驗結果均為陰性，換言之，沒驗出奶。食藥署表示，這可能代表業者未添加奶粉，也可能是添加量少或者加工過程中造成蛋白質變性才影響檢驗結果，目前責成北市衛生局調查中。

台灣森永公司對此結果表示疑惑，指食藥署的檢驗方法無法有效檢驗精製過的產品，「如果食藥署檢驗其他廠牌牛奶糖，相信結果應差不多」；後續將配合衛生單位提供進貨與品管等資料，對最終檢驗結果有信心。

因應中元節到來，衛福部食藥署責成各地方衛生局執行108年中元節食品稽查抽驗專案，共抽驗912件市售米麵製品、魚或肉製品、豆製品、零食與蔬果等，檢驗完成900件，其中有13件不合格，不合格率為1.4%。不合格產品當中，有6件疑涉違反標示規定，包括「森永牛奶糖」與「森永黑糖黑芝麻牛奶糖」，其包裝標示產品為奶素、成分含全脂奶粉，但動物性成分檢驗（定性篩選）及動物性成分檢驗（牛成分）結果均為陰性。

衛福部食藥署北區管理中心科長王慈穗說，理論上，奶粉製品應在動物性成分檢驗中呈陽性反應。檢出為陰性的可能性很多，有可能是違規未添加奶粉，有可能是奶粉添加量少，也有可能是食品加工過程造成蛋白質變性、DNA序列遭破壞才導致檢驗結果為陰性，詳細情形還需經由北市衛生局查察。

台北市衛生局食品藥物管理處處長王明理說，衛生局8月6日約談台灣森永公司，業者表示牛奶糖屬高度純化精煉加工的食品，烹煮過程中有段時間達到攝氏120度以上、可能破壞原本的DNA，而食藥署使用的即時聚合酶鏈反應（Real-time PCR）檢驗法有其方法上的限制，因而無法有效評估。