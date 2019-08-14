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新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

新北中和爆今年首例本土登革熱 冷氣裝修員雙北趴趴走

2019-08-14 10:54聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

南部本土登革熱延燒，北部疫情竟也蠢蠢欲動，自上周公布桃園出現今年首例北部個案後，疫情再向北，連雙北市都出現疫情。疾管署今早公布，新增一例新北市本土登革熱病例，為中和區秀景里40多歲男性，感染源不排除是隱藏境外移入造成，由於個案是冷氣裝修人員，常在雙北地區活動，疾管署籲民眾積極清理積水容器，降低感染風險。

疾管署副署長莊人祥表示，個案8月6日出現發燒、頭痛、喉嚨痛、腹瀉及肌肉痛等症狀，因症狀持續分別於7日及9日至診所就醫，均診斷為感冒，11日個案因出現紅疹至醫院就醫並收治住院，12日醫院懷疑登革熱通報，經檢驗確診感染登革病毒第一型，目前個案健康情形良好已出院返家休養。

個案近期無出國史，但其為冷氣裝修人員，平時活動地除中和區住家，因工作需求也常出沒台北市文山區及新北市汐止區，感染源待進一步調查釐清，莊人祥進一步說明，由於目前高雄市本土疫情主要流行第四型及第二型、台南及桃園為第二型，皆未出現第一型，研判並非外縣市本土疫情擴散，感染源為隱藏境外移入可能性較高。

莊人祥說，目前個案有一名同事有疑似症狀，正檢驗中。新北市去年累積44例本土個案，全台第二，衛生單位不敢掉以輕心，於8月12日接獲通報後，即啟動個案居住地周邊孳生源調查與清除，確實有在住家附近發現陽性容器，已於個案住所同棟戶內噴霧罐消毒及戶外200公尺噴消，預計今日執行個案居住地50公尺戶內外噴消、工作地孳生源調查及清除工作。

今年截至8月13日國內累計70例本土登革熱病例，為高雄市50例，分別是三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例；台南市18例，為東區7例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例，及桃園市中壢區、新北市中和區各1例。另有307例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署呼籲，平時應留意環境整潔並清理積水容器，北部登革熱病媒蚊為白線斑蚊，主要棲息於室外，且多在離孳生源不遠、陰涼不通風處活動，民眾如未做好孳生源清除與防蚊措施，一旦遭病媒蚊叮咬均有感染的風險；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

白線斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊，請民眾加強防蚊措施並清除孳生源。圖／疾管署提供
白線斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊，請民眾加強防蚊措施並清除孳生源。圖／疾管署提供
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