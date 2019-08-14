中秋連假高鐵加開143班車 8月16日搶票

2019-08-14 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年中秋節有三天連假，台灣高鐵公司今天宣布中秋節假期疏運，9月12日至16日期間加開143班次列車，包含南下65班、北上78班，總計5天提供863班次旅運服務，並維持大學生優惠及早鳥優惠，旅客可自8月16日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵公司表示，經過檢視連續假期旅運特性，考量連假收假日北上晨間時段，對號座需求較自由座高，因此9月15日周日，中秋節收假日北上晨間時段，增加對號列座車廂數，部分車次調整為10節對號座車廂，第11、12車為自由座車廂，其他時段車次仍提供3至5節自由座車廂。

台灣高鐵表示，中秋節假期疏運期間，維持大學生優惠及早鳥優惠，共255班次列車適用早鳥優惠，占疏運期間總班次近30%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

此外，疏運期間仍適用標準車廂對號座卡友優惠，及商務車廂限量升等等專案。定期票、回數票均照常使用，效期不另展延；但25人以上團體優惠及校外教學優惠等專案則暫不適用。

台灣高鐵表示，中秋疏運期間也提供高鐵假期、飯店聯票與交通聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規畫旅程，旅客可到網站「搭高鐵 • 遊台灣」查詢，利用連假安排一趟秋天的小旅行。