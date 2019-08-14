威力彩頭獎彩券行開粉專送賓士？ 5萬網友留言結果悲劇

2019-08-14 11:46 聯合新聞網 綜合報導



威力彩12開出一注獨得頭獎，有不肖人是假冒彩券行開粉專詐騙。圖擷自臉書 分享 facebook

12日威力彩開獎，由台南市北區的「成功領彩券行」一注獨得20.47億頭獎。有不肖人士藉此機會，假冒彩券行開設粉專，說中獎人匿名送出兩台賓士車，要大家留言恭喜發財就能抽獎，讓兩萬多名網友競相留言，該粉專已被警政署確認為詐騙貼文。

在彩券行開出頭獎後，13日晚間臉書出現該彩券行的粉專並發文，表示彩券行開出一注獨得頭獎，為此開設粉絲專頁，並受中獎人委託匿名送出「兩台賓士車」，還是2019年的「CLA250 Edition 1」車款，一台要價243.2萬，只要留言「恭喜發財」並分享，就有機會抽中。

許多網友不疑有它，截至目前已有超過五萬名網友留言。然而粉專名稱「成功嶺公益彩卷」，與實際店家不同，發文內更是錯字連篇，寫成「台南成公嶺彩卷行」。還有網友發現留言後會收到系統貼文，要求點擊連結網址確認身分，疑似是假帳號。

事後經警方確認，抽賓士的確是詐騙，臺南市政府警察局刑事警察大隊臉書發文表示，該粉專是假粉專，引導大家點擊以搜集帳號資訊，再散佈不明釣魚網站及廣告聯結。若不小心加入的民眾，也不必過度驚慌，只要不裡對方就好。165反詐騙宣導也要民眾留意，如留言者請刪除並不要再轉傳。該粉專目前改名「成功領公益彩卷」，請民眾當心不要受騙上當。