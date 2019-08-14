登革熱確診！議員批打掃淪口號 侯友宜：是重點提醒

2019-08-14 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



疾管署今通報，新北中和秀景里出現今年第一例本土登革熱病例，患者為40歲男性，新北市長侯友宜說，患者已經痊癒出院，既然已經確診，對患者曾經逗留過的地點，都繼續採取預防性清除、消毒，全力把有可能造成傳染地方，進行消毒、預防、控制整備。

侯友宜表示，患者8月6日就診今天確診為本土登革熱，面對未來本土型登革熱是否在新北再度發生，除了上星期大清掃外，個案周遭已緊急處理，同時也要求29區在今天針對易造成孳生源地方，包括側溝、積淹水等地都要清掃。

新北市議員張維倩認為，市長上周10日才進行的市民清潔日淪為口號。侯友宜表示，清潔日之前，8月6日這案例已經有這狀況，直到現在今天才確診。

侯友宜表示，上星期清潔日是重點式防範清潔，平常就要注重環境衛生，有效讓登革熱不要產生，所以當案例發生時無法確診，已不斷處理當中，清潔日是再重點提醒，一而再、再而三讓孳生源有效控制。

侯友宜也說，希望這案例過了不再有，最近天氣一下大雨、一下豔陽高照，這是最容易造成登革熱時期，所以各區公所、鄰里有清潔得觀念與作戰態度，清潔不只一次，要不斷不亂落實去做，環保、民政局也都動起來。