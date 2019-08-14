吐出蟲卵般小顆粒「口氣」逼人 小心扁桃腺結石

2019-08-14 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



口腔有異味，偶爾還會吐出些黃白色蟲卵般的小顆粒，別以為是牙周病，而可能是扁桃腺結石。醫師表示，平日習慣張口呼吸或有胃食道逆流的民眾，最容易罹患。

聽過膽結石、腎結石，但很多人不曉得扁桃腺也會結石，一名熟女最近嘴巴噁出幾顆黃白色小顆粒，聞一下帶點食物腐敗的氣味，找耳鼻喉科檢查，原來是扁桃腺結石。

「門診中三兩天就有這類病人」，高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典說，扁桃腺裡有很多隱窩，會有代謝物堆積，慢慢引發惡臭，臨床以內視鏡檢查，在扁桃腺隱窩處雖僅看到一顆露出來的白頭，但翻開後可能是1、20顆蟲卵般的結石，直徑約0.1到0.2公分，把它抽吸出來後，病人的喉嚨馬上不會「卡卡」，變舒服了。

羅盛典表示，扁桃腺結石好發於20歲到70歲成人，原因不很清楚，基本上歸因為體質，這類結石長年堆積，會產生繼發性的菌叢，造成不好的「口氣」，因此平日可以多喝水，或使用廣效性漱口水漱口。其中胃食道逆流及習慣張口呼吸的人，症狀容易加乘惡化，因此減少胃食道逆流，就會減少扁桃腺結石發作的機會，若真沒辦法，就摘除扁桃腺，一勞永逸。

扁桃腺結石的人，因代謝物堆積，腺體長期慢性發炎，因此喉嚨會有「卡卡」的異物感，很多時候會被誤為「慢性咽喉炎」，以致未能根本治療。而最困擾的是口臭，會影響社交關係。

羅提醒，別小看扁桃腺結石，它會造成口腔內反覆惡臭、喉嚨痛、異物感、味覺異常、癢咳、耳痛等，過去亦曾有嚴重化膿需清創引流的個案，有如口腔內的「土石流」。