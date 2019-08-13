tag老闆來看 上班族睡午覺有4大好處

2019-08-13 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



現代人的生活步調愈來愈快，就算回到家裡，還是不停的工作或忙於學業，生活壓力也愈來愈大，睡眠時間就相對地減少，甚至影響到了睡眠品質，就別說是睡午覺了，那是想都別想的事情。

但其實每天堅持花一點點時間睡午覺，對身體有一定的好處，睡午覺就像是B群一樣，讓你接下來上班的時間，可以精神更飽滿，最主要是達到健康跟養生的目的。以下為每天堅持睡午覺習慣的好處。

一、提高身體的免疫力

想要好好照顧身體，讓病魔不會隨時找上門，就要讓自己身體的免疫力更強壯。有了充足的睡眠，相對提高身體的免疫力。上班太過勞累，如果及時來個午覺，對於提升免疫力也有一定的幫助，睡覺其實也是一種身體的修復，可以有效地增強免疫細胞的活躍，所以每天堅持睡午覺的好習慣，讓精神更飽滿充足。

二、改善暴躁脾氣

周遭總有忙不完的事情，當手邊有一堆事情，又多出一些的時候，難免脾氣就會變得暴躁又沒耐性，或許只要睡個午覺，就能調整好一整天鬱悶的心情。中午大家休息的時間，也是正當要降低身體緊張度的時候，這時候來一頓小小的午覺，不只能調劑身心，讓接著上班的時間，更能專注的面對每個困難。

三、提高記憶力

每天上班，總覺得腦汁都要被榨乾了嗎？睡午覺可以提高記憶力，還能舒緩大腦的緊張度。在睡午覺時，能讓人的精神力與警覺性大幅提升，對於正在求學的學生來說，這是一定要保持的，可以給腦筋有一個緩衝的時間，讓書讀得更好。而對上班族來說，則可以增加工作效率。

四、保護心臟

心臟是每天都在運動、跳動的器官，總有一天也會出現疲累感，其實我們在睡覺的時候，可以降低心律，換句話說，就能讓心臟有歇息的時間。