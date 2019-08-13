10元硬幣「黑嚕嚕」被拒收 常客：不再去消費

2019-08-13 21:18 聯合新聞網 綜合報導



一名網友去一家常去的豆漿店消費，結果卻遭到店家因10元硬幣「太黑」而拒收，讓他氣的怒轟「從此不再去消費了！」圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

硬幣因為含有銅、鎳、鋁等金屬材質，因此上頭時常會有污漬，或因生鏽而發黑等情形。但近日卻有網友在爆怨公社上PO文表示，他到一間常去的豆漿店消費，沒想到在結帳時，店家卻嫌他給的10元硬幣「太黑」而拒收，讓他氣得大罵「從此不去了！」

原PO在文中提到，近日他到一家買了好幾年的豆漿店，一個禮拜大概會去個5次的程度，而且一年至少會去200多次，每次去的平均消費都是60元。不料，當他在結帳時，店家卻因為他給的10元硬幣上有微小的髒汙，就直接拒收，甚至還用不屑的語氣，用台語告訴他「這十摳喔！黑嚕嚕的我們不收」。當場令他相當傻眼，直呼「有必要用這種語氣說嗎？」並氣憤的表示「重點是在語氣，那種不屑的語氣，懂台語的就會懂。」

原PO最後還說「為了這10元，從此不再去消費了！」事後他也將該枚10元硬幣拍照分享到網路上，不少網友看到後紛紛表示「這哪算黑？老闆可能沒看過真正黑的」。其他網友也留言「這還好吧，看得很清楚阿」、「嗆他法定貨幣不能拒收」、「可能是店家有潔癖」、「下次乾脆給他1塊錢」。甚至也有相關經驗的網友分享「我做生意的，不管看到多黑的都會收，因為拒收常客的錢，這種話實在講不出來」。