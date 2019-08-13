他用200元新鈔買飲料被拒 網曝「顧人怨點」：被說拿假鈔

2019-08-13 20:47 聯合新聞網 綜合報導



一名網友想用200元鈔票付錢買飲料，殊不知店員完全不收。圖擷自爆怨公社 分享 facebook 新台幣200元以及2000元面額的紙鈔是法定貨幣中的隱藏版角色，市面上流通低，不少店家都拒收。日前一名網友被拒收後PO網詢問，「這張真的那麼難用嗎？」，直呼想拿到路上撒，更有網友回應，「老闆說沒看過這種鈔票，說我拿假錢，要報警」。

一名網友12日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己買早餐時用200元鈔票付錢，「店員跟老闆確認過可以收才收」，沒想到中午到超商買飲料，店員直接拒收更表示，「因為找給客人，客人不要」。

該名網友感到相當無言，自嘲地說「如果我拿去路上撒，有沒有人要撿？這張真的那麼難用嗎？」，他也解釋喜歡用200元紙鈔的原因，「我喜歡用新鈔，台銀這面額每次都是新鈔。」

此文貼出後引發熱議，網友紛紛留言，「這普及率真的不高」、「很難相處的金額」。一派網友則認為是擔心收到假鈔才拒收，「我曾經拿200元買東西，老闆說沒看過這種鈔票，說我拿假錢，要報警」、「曾經問過店家，這張不收是因為少見，他們也不太會分辨真假鈔」。

至於該名網友發問，「如果我拿去路上撒，有沒有人要撿？」有網友建議，「存起來就好了，提款機只會有100的」。

根據《中央銀行法》，200元紙鈔為央行發行的國幣，在中華民國境內一切支付行為，具有「法償效力」，不過法規中未針對不收國幣的店家明訂相關處罰條例。換句話說，民眾若使用200元，店家拒收也沒有罰責。