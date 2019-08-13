提神藥物效用短 長期服用有損健康

2019-08-13 19:34 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



將含有阿得拉（adderall）成分的藥物當作提神藥，長期來看將危害健康。（Photo by Flickr） 分享 facebook

近年來，美國人越來越常服用未受處方的提神藥物，其中以含有阿得拉（adderall）的藥物為大宗，目的主要為提升短期內的生產力或是專注力。然而，近期研究發現，服用此類藥物可在短時間內提神，長期來看卻會讓後續專注力下降，也會影響工作記憶及睡眠品質，對身心健康產生負面效果。

根據《Medical News Today》報導，阿得拉是一種含有安非他命成分的中樞神經興奮劑，通常用來治療注意力不足過動症（ADHD）以及猝睡症等疾病，幫助病患保持專注。然而，近年來越來越多人將阿得拉當作一般的提神藥物，在工作或是讀書時拿來「醒腦」用，這個藥物也被稱做「聰明藥」。

爾灣加州大學研究團隊近日發現，一般人以非醫療目的使用阿得拉這類的精神興奮劑，只會在短時間內受益，但長期來說將會危害身心健康，影響到專注力、工作記憶以及睡眠品質，反而形成惡性循環。

根據《Futurity》報導，這個實驗有43名年齡分佈為18到35歲的受試者，每人皆在實驗前接受測試工作記憶以及注意力，接著每人會在早上9點服用含有阿得拉的中樞神經興奮劑，並在服用後的75分鐘、12小時、及24小時後，再各接受一次相同的測驗。

實驗結果顯示，此類藥物在白天會小幅改善受試者的注意力，而對工作記憶則沒有助益。此外，研究團隊發現，受試者當晚的睡眠品質會下降，協助睡眠的認知功能也會惡化，而專注力也會在短暫提升後逐漸下降。研究團隊表示，此類藥物僅有短暫提神功效，但在事後對健康有負面影響。

好消息是，目前台灣尚未批准成份含有阿得拉的中樞神經興奮劑，民眾還不會接觸到這類的藥物。

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