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仁武30多歲女性染本土登革熱 研判台南疫情有地緣關係

2019-08-13 19:11聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市今天新增一本土登革熱確診案例，是名在仁武區五和里租屋的30多歲女性，10日發病、12日就醫快篩呈陽性被通報；該案平日在左營區工作，因戶籍地位於台南市東區大同里，發病前每周都會返回台南居住，戶籍地同住的4人，也有1人在10日出現疑似症狀。衛生局經疫調發現，其住家與9日台南公布的東區大同里本土病例，住家相距不到100公尺，研判應在台南社區遭感染。

衛生局表示，這名個案在10日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，12日因症狀仍未緩解再度就醫被通報，快篩陽性，衛生單位隨即安排住院防蚊隔離，疾管署判定該個案為登革熱第二型，近期無出國史，活動地以居住地及工作地為主，發病前每周返回台南市東區住家2日。

高雄市今年截至8月13日止，本土登革熱病例達50例，境外移入也達48例，加上東南亞國家登革熱疫情嚴重，病例數高於近年同期，暑假正值探親返鄉旅遊旺季，並受西南氣流影響豪雨不斷，疫情風險提升，衛生局呼籲校園在暑期更須加強維護環境，避免成為病媒蚊孳生場所，民眾也應加強社區內孳生源清除及防蚊，落實防疫工作。

衛生局指出，防治登革熱首重孳生源清除，根據今年1到7月媒蚊密度調查，高雄市各社區共查獲1萬4122個陽性容器，以桶、缸、盆、甕占32.58%，地面積水、鍋子、屋簷溝、旗座、水管孔洞、金爐、紐澤西護欄、樹洞、造景、澆花器、電信手孔等占了23.4%，花瓶、輪胎、帆布、水溝、地下室、保麗龍等也有不少已孳生病媒蚊，提醒民眾多加留意清除室內外積水容器，防範登革熱疫情擴散。

高雄市今新增第50例本土登革熱案例，為一在仁武租屋、左營工作的30多歲女性，每周...
高雄市今新增第50例本土登革熱案例，為一在仁武租屋、左營工作的30多歲女性，每周有2天會回台南老家居住，經疫調研判與台南市東區疫情有地緣關係。防疫人員冒雨到個案住處周邊展開孳生源清查工作。圖／高雄市衛生局提供
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登革熱疫情

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