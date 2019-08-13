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高雄仁武今年首見本土登革熱 她的老家在台南疫情熱區

2019-08-13 18:53聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高雄、台南登革熱持續延燒，又見疑似從台南帶病毒回高雄的個案，疾病管制署今晚公布，高雄新增1例本土登革熱病例，為居住仁武區五和里30多歲女性，不僅是今年仁武區首例，近日曾返回台南市疫情熱區的東區大同里老家，甚至老家同住家人也傳出疑似症狀，疾管署高度懷疑該女感染地就在台南，後續進行病毒基因定序以釐清。

除目前該例疑似台南傳進高雄的本土登革熱病例，今年至目前，高雄市已有三例本土登革熱個案，與台南疫情關聯性較高，包含最早公布的路竹區及前鎮區西山里病例外，8月3日公布的苓雅區首例個案，經病毒基因定序，也發現其病毒型與台南流行的病毒定序一致。

疾管署副署長莊人祥表示，仁武區首例個案8月10日起出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛等症狀，於12日第二次就醫時因NS1快篩陽性由醫院採檢通報並收治住院，經檢驗於今日確診感染登革病毒第二型。

該女近期未出國，平時活動地以仁武區居住地及左營區工作地為主，但其曾分別於7月底及8月5至6日返回台南市東區大同里老家，其老家與8月9日公布台南市東區大同里本土病例住家相距不到100公尺。目前衛生人員也發現，該女老家同住家人有一人有疑似症狀，快篩呈陽性，正檢驗中。

莊人祥說，依發病日、感染型別及活動史研判，其於台南老家周邊社區感染的可能性較高，因應先前台南東區大同里疫情，衛生單位8月10日及8月12日已分別完成個案台南老家及高雄居住地孳生源清除、化學防治等工作，預計明日前往台南市東區及高雄市仁武區執行社區緊急防治。

今年截至目前國內累計69例本土登革熱病例，高雄市50例，包括三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例；台南市18例，則是東區7例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例，及桃園市中壢區1例。

中央氣象局預報資料顯示，本周中南部地區受西南風影響，持續有陣雨及局部大雨發生的機會，疾管署再次呼籲，降雨後一周為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫告知活動史。

疾管署防疫人員前往高雄市仁武區執行孳生源查核。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員前往高雄市仁武區執行孳生源查核。圖／疾管署提供
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登革熱東區疫情

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