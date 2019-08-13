血液檢測阿茲海默症 20年前可預知

2019-08-13 18:04 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



發病前20年就能診斷出阿茲海默症！研究證實，透過驗血便能檢測出堆積在大腦中，會造成阿茲海默症的蛋白。如此一來，阿茲海默症患者在發病前20年就能得知自己患有此症以利提早治療。

阿茲海默症是種不可逆的疾病，會隨著時間的推移日趨嚴重，因此提早發現提早治療非常重要。利用血液檢測的方式診斷阿茲海默症不只能較早檢測出結果，費用較正子斷層掃描低，是未來的發展趨勢。

根據《每日醫學新聞》報導，阿茲海默症的發生與大腦中β類澱粉樣蛋白堆積有關，最新研究發現，血液檢測比目前使用的正子斷層掃描（PET）更能有效驗出β類澱粉樣蛋白。血液檢測使用質譜法從血液樣本中檢驗β類澱粉樣蛋白42與β類澱粉樣蛋白40的變化。當β類澱粉樣蛋白數量在大腦中堆積，β類澱粉樣蛋白42比β類澱粉樣蛋白的數值會下降，血液檢測法可以檢驗出這樣的變化。

該研究的的158位參與者均為50歲以上的成年人，其中只有10位有正常的認知功能。所有參與者都進行了血液檢測以及正子斷層掃描，並把結果用二分法歸類為澱粉樣蛋白陽性或陰性，而在88％的狀況下，血液檢測以及正子斷層掃描的檢測結果相同。

為了提高血液檢測的準確性，研究人員將年齡與基因變異兩種阿茲海默症危險因子納入考量，讓準確性達到94％。

根據《每日科學》報導，有些受試者的正子斷層掃描結果為陰性但血液檢測結果為陽性，研究人員便把這些人的血液檢測結果歸為「不準」。但經過幾年觀察後，這些人再次進行正子斷層掃描後，結果卻呈現陽性。此現象顯示，血液檢測比正子斷層掃描能提早偵測出澱粉樣蛋白。

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