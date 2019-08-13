極度早睡早起 恐基因遺傳導致

2019-08-13 18:06 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



人的睡眠作息百百種，有人總是早睡早起，也有人長期習慣晚睡。近日研究發現，有一種「極度早睡早起」的睡眠習慣可能是基因遺傳所致，大約每300人就有1人可能出現這樣的作息。

根據《Study Finds》報導，這種睡眠習慣叫做「睡眠相位提前（advanced sleep phase）」，俗稱「早鳥型睡眠」，大約每天晚上8點後就想入睡、隔天早上5點半前醒來。美國加州大學舊金山分校研究團隊對2422名受試者進行研究分析，在12位受試者身上發現這種作息，而其中8位接受後續調查，皆在其家族中發現這種極度早起的案例。

人的生理時鐘的運作方式是在特定的時間釋放睡眠荷爾蒙褪黑素，而早鳥型睡眠的人則會提早釋放褪黑素，並且會出現體溫的轉變。研究員普泰希克表示，有這種作息的人會在白天精力充沛，但過了傍晚後較難保持清醒。

根據《紐約時報》報導，「睡眠相位提前」與俗稱「夜鶯型睡眠」的「睡眠相位後移（delayed sleep phase）」皆需要一樣的睡眠時間，但起床與上床睡覺的時間卻大不相同。後者通常在晚上精神很好，卻在白天無精打采。

普泰希克表示，「早鳥型睡眠的案例比較難發覺，因為這樣的作息對生活沒有什麼衝突，人們就算提早去上班或上課也不會被處罰」，相反的，夜鶯型睡眠的患者較常向醫生求助，因為這種作息容易影響到日常生活的行程。

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