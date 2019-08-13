「獨臂刀王」王羽中風失智 醫師提出這驚人數字

2019-08-13 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



有「獨臂刀王」之稱的邵氏武打紅星王羽，今年76歲，他的二女兒於臉書公開他的近況，二度中風，行動得仰賴輪椅，也因為腦中風出現失智症狀，醫師提醒，根據公衛研究，我國約有20％的成人，曾出現過輕重不等的中風，且有些輕度中風連患者本人都不曉得，直到健檢或是第一次急診就診，才發現過去就曾發生過中風，而腦中風患者發生失智比率，占所有失智症原因的三分之一。

台北榮總新竹分院神經內科主治醫師尹居浩表示，失智症中有三分之一屬於血管型失智，即腦中風所導致的失智，而一般的中風，包含心臟血管堵塞等，後續引發失智症的機率也有10%。

國人飲食型態改變，或生活習慣不佳，都容易引起三高，血管不健康就很容易引發腦中風或是心臟血管堵塞，腦中風最常見的後遺症為語言障礙、肢體不協調、吞嚥障礙以及失智。

造成失智的原因為腦部不只有大血管堵塞也有細微的小血管堵塞，長期未發生作用會使腦部周邊組織出現退化，進而出現失智症。

另外，有些患者會延遲發生失智，不會在中風後隨著病程發展出現，但這類患者較為少見，尹居浩表示，想要避免中風發生，最好的方法也是不二法門就是要維持血管的健康，透過飲食的改變，少油、少鹽，以及規律的運動，避免血管出現問題，就能大幅降低中風的發生。

若是有家族史的患者，更建議定期做健康檢查，尹居浩表示，有些患者透過MRI才發現自己曾經中風過，以提早預防，避免中風發生。