陸客限縮第二波衝擊！南航哈爾濱長春航線20日跟進砍班

2019-08-13 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中國南方航空宣布將從8月20日起取消哈爾濱、長春飛台北航班。圖／中國南方航空提供 分享 facebook

大陸限縮陸客來台，全面禁止自由行外，團客配額也限制，山東航空台中—青島航線、花蓮—濟南航線，開航不到兩個月就因「航班計畫調整」，8月24日起取消航班，中國南方航空也跟進宣布將從8月20日起取消哈爾濱、長春航班。

中國南方航空發給旅行社取消航班通知，哈爾濱航線CZ3010/CZ3009從8月20日至10月26日每周二、三、四、六，以及9月1日至10月20日每周日，取消台北哈爾濱來回班機。

長春航線也從8月20日至9月12日，CZ3052/CZ3051每周二、四、日、一取消台北長春來回班次。

中國南方航空低調表示，為因應暑假旺季，原本2條航線都有增班，但如今由於大陸來台客源減少，因此預先優化部分航線航班，但目前仍在評估客源縮減的程度，評估要取消的航班數；初步規畫，山東、長春每周取消9個航班，未來不排除仍有大規模減班。

另外，7月才首開高雄—寧波航線的春秋航空恐怕也不樂觀。春秋航空表示，依照目前情形預測肯定會調整航班，預估時間會在九月底到十月初，但是否會減班、減到什麼程度，由於減班到一個程度可能會取消資格，一般不會輕易下手，但從八月一日自由行限縮來台後，班次調整已經是大勢所趨。