80歲老翁休克15分鐘 心肺復甦術藥物挽回性命

2019-08-13 17:23 中央社 彰化13日電



彰化80歲巫姓老翁因休克送醫急救，途中老翁已休克，抵院後醫師仍不放棄，做心肺復甦術以及分析心電圖，注射抗心律不整藥物，才將休克15分鐘的老翁搶救回來。

惠來醫療社團法人宏仁醫院心臟內科醫師朱建統今天指出，巫姓老翁從去年底開始出現盜汗、胸悶以及喘不過氣的症狀，轉診到醫院時，從心電圖中看不出異常，他研判可能有狹心症以及心律不整，因此幫老翁戴上可攜式的24小時心電圖儀器偵測。

朱建統說，老翁隔天早上突然感到不適，在前往醫院途中突然休克，老翁到院後，急診室的醫護人員一面進行心肺復甦術，一面拆下心電圖儀器，分析心電圖判斷是心室撲動導致休克，注射治療心室撲動的藥物，老翁在休克15分鐘後恢復呼吸心跳，隨後轉診到台中的醫院動手術。

朱建統表示，心臟有3條冠狀動脈，巫姓老翁有2條動脈各阻塞80%以及90%，可能是因為心臟做血引發心臟內電氣訊號傳導異常，引起心室撲動，心臟沒有辦法打出血液供給身體循環所需，才會沒有呼吸心跳。

朱建統說，罹患心臟冠狀動脈狹窄的病人偶爾會感到胸悶，小跑步或爬樓梯時會喘氣、胸痛，呼籲民眾可以規律運動，如果感到身體不適，應儘速就醫檢查。