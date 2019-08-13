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影╱優人神鼓大火後啟動募資 劉若瑀：上天要告訴我們一件事

2019-08-13 17:15聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「上天利用這場大火告訴我們如何跟大自然相處，我們必須更警惕、更愛護這座養育支持我們走上國際舞台的山；更尊重給我們能量、讓我們創造的這座山。」優人神鼓藝術總監劉若瑀帶著團員，站在焚毀的優人神鼓排練場前，雙手交叉護心。劉若瑀表示，將在原址重建排練場，而且是一個更最重自然、以生態方式打造的排練場。

優人神鼓老泉山山上劇場今晨八時發生火警，經當地民眾報案，消防隊派遣警消38人、消防救護車14輛抵達現場，約40分鐘控制火勢，無人員傷亡，起火原因目前由消防隊鑑定中。

優人指出，此次大火將排練場、樂器、道具、飲水等空間全部燒毀，短期內難以重建和復原。損失包括今年於國內巡迴演出「墨具五色」、「時間之外」等近兩百件鼓具和樂器，直接衝擊現正緊鑼密鼓的排練和國際巡迴。

劉若瑀表示，第一步是補足需要的鼓具和樂器，包括重購買商借。為了即將到來的巡演，優人也會緊急尋找一個臨時排練場，希望還是在這座山中，「我不希望離開這座山。」

優人也將啟動募款，除了補足樂器，也希望打造一個更生態、與自然和諧共處的排練場。

優人神鼓山上劇場為團員平時排練和演出的場地。優人神鼓自1988年創團以來，即以木柵老泉山的德高嶺為基地。以實木結構打造的排練場，早期甚至沒水沒電，優人持續30年來在此生活、訓練和創作，提供優人走上國際的豐沛能量。此地也是劉若瑀父親留給她的土地，劉若瑀每天必定上山。

劉若瑀表示，今天早上一位上山打拳的市民發現起火，立刻通報，才讓火勢不致蔓延為森林大火。

「聽到起火，我第一個反應是：上天要告訴我一件事。」劉若瑀表示，最近發生許多事，都處在人跟大自然邊緣的臨界點。當她和團員趕上山，發現那些讓他們鎮定身心的鼓在濃濃黑煙中，心裡第一個念頭，是上天想藉這場火告訴優人一件事─要更尊重大自然、學會與大自然和諧相處。

因此，她立志要在原地重建排練場，而且是一座更尊重自然、以生態方式打造的排練場。

優人表示，目前當務之急，是找到足夠的樂器，供優人九月到國外巡演「墨具五色」。優人指出，此次燒毀的樂器粗估損失五百萬元，優人雖有備用的樂器，但尚不夠巡迴演出。目前可能用募集或重購的方式補足樂器，但優人的樂器都是量身打造、針對優人的需求調音，借來的樂器是否可應急，仍是未定之數。

至於排練場，優人表示，原始排練場造價約兩千萬。但因此地已被列為台北市文化景觀，重建計畫必須先通過文資審議，估計至少要一年才可能動工。

優人神鼓老泉山山上劇場今晨八時發生火警，排練場付之一炬。記者陳宛茜/攝影
優人神鼓老泉山山上劇場今晨八時發生火警，排練場付之一炬。記者陳宛茜/攝影
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優人神鼓藝術總監劉若瑀帶著團員在燒毀的排練場前立志學會跟大自然相處。記者陳宛茜/...
優人神鼓藝術總監劉若瑀帶著團員在燒毀的排練場前立志學會跟大自然相處。記者陳宛茜/攝影
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優人神鼓大火劇場

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