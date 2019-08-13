影╱優人神鼓大火後啟動募資 劉若瑀：上天要告訴我們一件事

2019-08-13 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「上天利用這場大火告訴我們如何跟大自然相處，我們必須更警惕、更愛護這座養育支持我們走上國際舞台的山；更尊重給我們能量、讓我們創造的這座山。」優人神鼓藝術總監劉若瑀帶著團員，站在焚毀的優人神鼓排練場前，雙手交叉護心。劉若瑀表示，將在原址重建排練場，而且是一個更最重自然、以生態方式打造的排練場。

優人神鼓老泉山山上劇場今晨八時發生火警，經當地民眾報案，消防隊派遣警消38人、消防救護車14輛抵達現場，約40分鐘控制火勢，無人員傷亡，起火原因目前由消防隊鑑定中。

優人指出，此次大火將排練場、樂器、道具、飲水等空間全部燒毀，短期內難以重建和復原。損失包括今年於國內巡迴演出「墨具五色」、「時間之外」等近兩百件鼓具和樂器，直接衝擊現正緊鑼密鼓的排練和國際巡迴。

劉若瑀表示，第一步是補足需要的鼓具和樂器，包括重購買商借。為了即將到來的巡演，優人也會緊急尋找一個臨時排練場，希望還是在這座山中，「我不希望離開這座山。」

優人也將啟動募款，除了補足樂器，也希望打造一個更生態、與自然和諧共處的排練場。

優人神鼓山上劇場為團員平時排練和演出的場地。優人神鼓自1988年創團以來，即以木柵老泉山的德高嶺為基地。以實木結構打造的排練場，早期甚至沒水沒電，優人持續30年來在此生活、訓練和創作，提供優人走上國際的豐沛能量。此地也是劉若瑀父親留給她的土地，劉若瑀每天必定上山。

劉若瑀表示，今天早上一位上山打拳的市民發現起火，立刻通報，才讓火勢不致蔓延為森林大火。

「聽到起火，我第一個反應是：上天要告訴我一件事。」劉若瑀表示，最近發生許多事，都處在人跟大自然邊緣的臨界點。當她和團員趕上山，發現那些讓他們鎮定身心的鼓在濃濃黑煙中，心裡第一個念頭，是上天想藉這場火告訴優人一件事─要更尊重大自然、學會與大自然和諧相處。

因此，她立志要在原地重建排練場，而且是一座更尊重自然、以生態方式打造的排練場。

優人表示，目前當務之急，是找到足夠的樂器，供優人九月到國外巡演「墨具五色」。優人指出，此次燒毀的樂器粗估損失五百萬元，優人雖有備用的樂器，但尚不夠巡迴演出。目前可能用募集或重購的方式補足樂器，但優人的樂器都是量身打造、針對優人的需求調音，借來的樂器是否可應急，仍是未定之數。