新生兒呼吸急促不喝奶 可能鼻孔惹禍

2019-08-13 17:14 中央社 花蓮縣13日電



花蓮一名剛出生的女嬰，呼吸急促、不願喝奶，經醫療團隊深入檢查，發現小布丁罹患「後鼻孔狹窄」症狀。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

花蓮門諾醫院月初接生1名4000多克的女嬰小布丁（小名），她呼吸急促、不願喝奶，經醫療團隊深入檢查，發現小布丁罹患「後鼻孔狹窄」症狀，屬於少見的新生兒疾病。

門諾醫院小兒科主任鄭永隆指出，正常新生兒後鼻孔大小至少都有6、7毫米大，小布丁只有1毫米大，是新生兒少見的「後鼻孔狹窄」症狀，也是目前院內的第二起病例。

鄭永隆表示，小布丁出生第一天就被送到新生兒加護病房治療，目前使用鼻管置入的方式治療，用鼻管插入鼻內將後鼻孔撐大，預計可以恢復正常的一半以上功能；改善呼吸問題後，小布丁也願意進食，預計月底完成治療。

鄭永隆指出，因為小布丁屬於嚴重的「後鼻孔狹窄」患者，也將一併進行眼睛、耳朵、心臟及生殖器等檢查，近一步確認是不是為聯合基因畸形（CHARGE症候群）。

小布丁的媽媽說，她出院後，每天帶著大兒子來看小布丁，天天來為小布丁加油打氣，小布丁的名字是兒子取的，很感謝醫療團隊的協助，也期待小布丁盡快好轉，一起健康回家。

鄭永隆呼籲，「後鼻孔狹窄」無法在產前診斷出來，新生兒出生後才能判斷，若家中新生兒出現呼吸急促、喝奶嘴唇發紫或不愛喝奶的狀況，都有可能是「後鼻孔狹窄」造成，應盡速就醫檢查，經早期治療，都可以有效改善症狀。