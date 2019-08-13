好市多又有搶手貨？ 男抱6箱拉麵來回瘋狂搶購

2019-08-13 18:46 聯合新聞網 綜合報導



一名網友去好市多購物時，看到一名男子手上抱著6箱韓國拉麵，不禁好奇的問「真的有那麼好吃嗎？」圖擷自 好市多商品經驗老實說 分享 facebook

美式大賣場好市多繼紫爆米花、厚奶茶、芭樂檸檬綠茶等造成搶購風潮後，近日又有一款韓式拉麵讓民眾瘋搶。日前一名網友在「Costco好市多商品經驗老實說」的臉書社團PO文，表示他看到一位民眾，手上抱著6箱上頭寫著韓文的拉麵，還瘋狂來回搬運，讓他忍不住拍下，好奇的詢問網友「真的有那麼好吃嗎？」

原PO在文中提到，他在好市多購物時，看到一位大哥手上抱著6箱韓國拉麵，而且還來回好幾趟，照片中可見，拉麵紙箱的高度已經超過該男子的額頭，而且完全擋住前方視線，但男子還是不斷來回搬運。看到這一場景，讓原PO搞笑的說「大哥，看你來回好幾趟，真是辛苦了！」接著說「這款拉麵真的有那麼好吃嗎？」並跪求網友解答。

PO文一出後，立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「好吃到爆！我3天就吃完一箱了」、「辣辣的真的很好吃」、「麵條超Ｑ」、「我們家女兒不吃辣也超愛，不管何時我們家一定都有」、「每次去好市多一定買，也看到很多人在搶」。經內行網友解釋後，原來這款韓式拉麵，其實就是山東的炒碼麵，「辣的炒碼麵，加上肉片、蛋更好吃」。但也有口味比較清淡的網友認為，此款拉麵口味有點太重「吃一碗就膩了」、「一定要配水喝，要不然會太鹹」、「吃過一次，因為太膩，所以就沒再回購了」。