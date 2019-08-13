影╱早餐是薯條配冰沙 國內學童「胖又營養不良」

2019-08-13 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



我國被稱為「亞洲最胖的國家」近年兒童肥胖比率從19.8％上升至26.7％，在政府積極倡議減重以及熱量攝取等，兒童肥胖指數成長速度已趨緩，但我國兒童仍呈現「熱量過剩、營養不良」的情形，依國健署最新調查，鈣質與膳食纖維攝取量不足，且鈉的攝取居高不下，董氏基金會營養中心主任許惠玉指出，與我國的主食都是混合配菜食用有關。

許惠玉表示，近年國家積極倡議減重以及均衡飲食，兒童的狀況有日趨變好，但熱量過剩、營養不良的情形仍在，曾有名國小校長轉述許多孩子的早餐是薯條配冰棒或是配思樂冰，都使孩子根本吃不到營養素，全部只吃到糖分與油脂。

她說，我國的飲食狀況從過去的不忌口的高油、高鹽漸漸轉為清淡，但是孩子的生活型態也出現劇烈的改變，沒有足夠的活動量，每日所需的熱量也不如以往，即使沒有吃很多，或是吃很清淡，但是只要吃得不對，很快就會反映在健康上。

熱量過剩、營養不良的孩子通常有幾種特色，血糖不穩、腸道蠕動不好，許惠玉指出，國內外已有多項研究顯示，血糖不穩會影響孩子出現負面情緒，連帶也會影響學習力，以致增加憂鬱甚至自殺的風險。若常在校園觀察，有些孩子就是對什麼事情都很負面，只要不符合他的心意就會暴走，這都是飲食習慣不佳所導致。

她強調，飲食習慣是可以被培養的，以早餐為例，可以吃一顆蛋、一盤水果、一杯牛奶，再一些全麥吐司，這些烹煮時間幾乎是零，若是真的沒時間煮蛋，也建議可以吃豆腐，完全不用烹調，只需要把盒子打開就能當早餐。

她說，家長千萬要以身做則，若是一早就是薯條，要求孩子不能吃，肯定會造成孩子們，增加這些被禁止食物的慾望，反而趁家長不注意時吃更多。

她也給予4招教育家長該如何避免家中的孩子成為「營養不良的胖小孩」，第一為不主動提供高熱量食物、第二為家中不放飲料、第三為不再孩子面前吃高熱量又不營養的食物、第四則是不禁止也不拒絕孩子主動提出要吃高熱量食物的需求。