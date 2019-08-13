讓數字說話 宜蘭童玩節今年會破50萬人次

2019-08-13 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭童玩節今年人氣上升，為期44天活動，本月18日閉幕，只剩倒數一周，統計入園遊客今天已達45萬人次，預計到閉幕當天，累計可以超過50萬人次，也提振了近年來逐漸低迷的人氣指數。資料照片／記者羅建旺攝影 分享 facebook 宜蘭童玩節今年人氣上升，為期44天活動，本月18日閉幕，只剩倒數一周，統計入園遊客今天已達45萬人次，預計到閉幕當天，累計可以超過50萬人次，也提振了近年來逐漸低迷的人氣指數。

童玩節從1996年開辦至今，今年是第24年、第20屆，期間有4屆分別因腸病毒、SARS、改辦蘭雨節2年，停辦了4屆，總累積入園遊客人數到今年，已經突破1千萬人次。

今年的人氣指數也高，文化局統計發現，今年開幕至今，累計的入園人次已超過45萬人次，平均一天上萬人次，因此，到閉幕當天，要突破50萬人次應該沒有問題。

以童玩節歷年入園人次統計發現，人數最多是民國91年90萬4481人次，近4年來，則滑落到34萬到40萬之間， 今年的人氣程度可說是近年來最高。

宜蘭國際童玩藝術節歷年人氣指數如何？文化局統計如下：