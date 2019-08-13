讓數字說話 宜蘭童玩節今年會破50萬人次
宜蘭童玩節今年人氣上升，為期44天活動，本月18日閉幕，只剩倒數一周，統計入園遊客今天已達45萬人次，預計到閉幕當天，累計可以超過50萬人次，也提振了近年來逐漸低迷的人氣指數。
童玩節從1996年開辦至今，今年是第24年、第20屆，期間有4屆分別因腸病毒、SARS、改辦蘭雨節2年，停辦了4屆，總累積入園遊客人數到今年，已經突破1千萬人次。
今年的人氣指數也高，文化局統計發現，今年開幕至今，累計的入園人次已超過45萬人次，平均一天上萬人次，因此，到閉幕當天，要突破50萬人次應該沒有問題。
以童玩節歷年入園人次統計發現，人數最多是民國91年90萬4481人次，近4年來，則滑落到34萬到40萬之間， 今年的人氣程度可說是近年來最高。
宜蘭國際童玩藝術節歷年人氣指數如何？文化局統計如下：
●85年19萬6625人次
●86年28萬4101人次
●87年因腸病毒停辦
●88年40萬2072人次
●89年60萬5351人次
●90年81萬6747人次
●91年90萬4481人次
●92年因SARS停辦
●93年80萬1104人次
●94年50萬6136人次
●95年86萬4782人次
●96年33萬0916人次
●97年蘭雨節
●98年蘭雨節
●99年58萬6530人次
●100年52萬7035人次
●101年44萬1176人次
●102年52萬0369人次
●103年52萬6492人次
●104年37萬8007人次
●105年36萬6662人次
●106年34萬0355人次
●107年40萬8929人次
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