進口雞肉標示不明 衛福部將鼓勵業者標示屠宰日期

2019-08-13 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



進口雞肉占我國雞肉消費市場超過一半，但進口雞肉與國產雞肉管理標準不一，產生食安疑慮。行政院今天邀集食安辦、農委會、衛福部召開協商會議，初步規畫由衛福部採鼓勵方式，讓業者在產品包裝標示屠宰日期，提供消費者更多資訊。

聯合晚報七月底報導，我國進口雞肉量已經超過國內雞肉整體食用量55%，不但引發國內養雞業者生存危機，業者也點出，目前超商賣場的進口和國產雞肉標示未統一，除了標示「保鮮日期」，更應標示「屠宰日期」，才能讓消費者購買更安心，進一步保障食安。

行政院政務委員林萬億今天邀集行政院食品安全辦公室、衛福部及農委會，召開肉品標示管理協商會議，針對進口及國產雞肉標示規範，確認將強化管理以確保消費者權益，並有相同規範供業者依循。

農委會說，考量業者執行須有調適期，將由衛福部採鼓勵方式，由業者在產品包裝上標示屠宰日期（或生產日期）及有效日期等資訊，提供消費端充分資訊，確保消費大眾權益。

農委會表示，無論國產或進口食品，均適用食品安全衛生管理法的相關規定，對產品的有效日期管理規範一致。業者可參考衛福部食藥署訂定「市售包裝食品有效日期評估指引」，評估使用原料、製造過程，以及運輸、儲存及販售環境等，據以研訂有效日期。