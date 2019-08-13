影響生理時鐘基因 與思覺失調正相關

2019-08-13 16:02 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



最新研究發現，與生理時鐘有關的基因日約節律，跟思覺失調症息息相關。(photo by TheDigitalArtist on Pixabay) 分享 facebook

影響生理時鐘的基因也跟思覺失調症（原名精神分裂症）有關！思覺失調症是全球15大殘障導因之一，會造成思考、情緒、行為方面的缺陷。思覺失調症患者也常會遇到失眠等睡眠障礙，近期研究人員已手研究日約節律與思覺失調症的關係。最新研究結果顯示，思覺失調症患者腦中，基因表現的時間點嚴重地受到擾亂。

根據《每日醫學新聞》報導，「日約節律」用以說明生理、心理與行為模式每天循環變化的狀況，並且與「生理時鐘」息息相關。而生理時鐘則是有機體的先天計時裝置，由特定分子（蛋白質）組成，這些蛋白質會在生物體內相互作用。基因表現控制這些蛋白質的作用，有些基因會在白天運作，有些則在晚上。

最新研究中，研究人員從150位過世的人身上蒐集了基因表現的數據，而150人當中有46人生前患有思覺失調症。且這些人都在65以前過世，研究人員也知曉他們的死亡時間。研究人員特別仔細地研究了這些人的背外側前額葉皮質，也就是大腦與認知及記憶有關的區域，觀察與比較患有思覺失調者與其他人「基因表現」的節律有何不同。

由於研究人員知道這些人的死亡時間為白天或者是晚上，他們便能研發出一種能看出基因表現節律的統計方法。

根據《每日科學》報導，研究人員發現，在思覺失調患者大腦中，基因表現的節律受到了干擾。這些干擾影響了粒線體的功能，也就是細胞中負責製造能量的腺體。當與粒線體功能有關的基因開始運作，與發炎反應有關的基因則失去功能。

研究人員打了個比方，在正常的房子裡（好比健康的大腦），在晚上才需要開燈，但冰箱隨時都必須運作；在出狀況的房子裡（好比思覺失調症患者腦中），電燈整天亮著但冰箱在晚上會停止運作。除此之外，研究人員也發現，白天過世的人，不管是否患有思覺失調症，都無法觀察出上述狀況，就像如果只注意房子白天的狀況，就不會發現晚上失常的冰箱有任何異常。

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