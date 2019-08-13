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過敏貧血偏食 ADHD機率達6倍

2019-08-13 15:33台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

中研院研究員潘文涵解說過動症與過敏、貧血、飲食的關聯。（photo by 祝潤霖...
中研院研究員潘文涵解說過動症與過敏、貧血、飲食的關聯。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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注意力缺陷過動症（ADHD）是兒童常見的神經生理疾病，在台灣盛行率達5-7%，中研院研究團隊發現，ADHD在臨床上有4大風險因子：貧血、血清素偏低、嗜酸性粒細胞與免疫球蛋白較高，而後兩者與過敏發炎有關。研究員潘文涵提醒ADHD患者父母可從飲食改善。

上述4種臨床風險因子都會影響ADHD的發生，隨著過敏症狀或生化值異常數目增多，罹患ADHD的風險也愈高。研究團隊因此推測，過動症的致病應該設及多重因子，這些危險因子也可能與ADHD有共同的前端病因。醫學界對ADHD的研究報告很多，已知的危險因子包括神經傳導物質分泌異常、遺傳及腦傷等，主要有過動、衝動與不專心3大核心症狀。

中研院研究員潘文涵與台大、長庚、北醫組成團隊，從大台北31所小學招募216名ADHD病童，與216名性別、年齡、身高相似的非病童對照，觀察過敏現象、飲食型態及血液測量值，估算危險因子與疾病風險的關係。兩篇研究成果分別刊登於去年7月的《科學報告》及今年5月的《臨床醫學雜誌》。

檢視過動兒與非過動兒的飲食型態發現，ADHD學童的營養性食物攝取頻率明顯較低，包括蔬菜、水果、蛋白質（奶、肉、魚、豆、蛋）等，而燒烤、油炸、高油高糖則攝取較多。營養性食物為「抗發炎」類食物，飽和脂肪過高的為「致發炎」類食物。

無糖磷酸鹽有增稠劑、增色穩定劑及增味劑等作用，常見於冰淇淋、汽水及加工食品，在初製起司中沒有，再製起司則極高，也是致發炎的來源。血液中無機磷酸鹽濃度若高，則鐵質濃度經觀察則偏低。以血清素為例，其合成過程需要幾種維生素Ｂ、鐵為輔脢，攝取不夠可能造成血清素濃度偏低，兩者有自然消長的趨勢。

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過動症中研院

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