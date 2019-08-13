東南亞登革熱跨海襲台 境外移入2個月破百例

2019-08-13 15:32 中央社 台北13日電



東南亞國家登革熱疫情拉警報，疾管署今天表示，今年303例境外移入病例當中，7到8月就占了107例，大多來自東南亞國家，呼籲民眾暑假到東南亞旅遊務必做好防蚊工作。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍今天在疫情週報中表示，今年截至8月12日，境外移入的登革熱病例就多達303例，是近10年同期最高，9成以上感染地為東南亞國家。

疾管署副署長莊人祥指出，近來全球聖嬰現象加上7月份高溫連連，使得東南亞登革熱疫情比往年更嚴峻，尤其暑假期間許多民眾往返台灣和東南亞旅行，讓境外移入疫情加劇。

莊人祥強調，今年來登革熱境外移入病例共有303例，光是7到8月就有多達107例，比過去每月平均30至40例高上數倍，呼籲民眾前往東南亞旅遊務必注意做好防蚊工作。

劉定萍指出，目前菲律賓、斯里蘭卡、寮國、馬爾地夫、越南、馬來西亞、泰國、柬埔寨、新加坡及印尼的登革熱疫情均處高峰或流行期，且多高於近年同期，疾管署將以上各國、緬甸及印度共12國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

除了登革熱，上週也新增6例境外移入屈公病確定病例，包括緬甸4例、泰國2例，7月以來共計23例；今年截至8月12日累計30例境外移入病例，同樣以東南亞地區為主，境外移入病例數是2007年屈公病列入法定傳染病以來，歷年同期最高。

為因應國際疫情，疾管署針對屈公病疫情較嚴重的泰國、印度、馬爾地夫及緬甸等國，提高旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。

疾管署呼籲，民眾前往上述登革熱、屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍；返國後如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

此外，近日中南部屢屢遭遇豪大雨，傳出淹水災情，疾管署也呼籲民眾在積水退去後，應仔細巡視環境，將積水容器倒掉並徹底清除，留下的器物於刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或倒置；清理家園時勿赤腳或穿拖鞋，並注意飲食衛生與環境消毒，以降低登革熱、鉤端螺旋體、類鼻疽、破傷風及腸道傳染病等感染風險。