中元普渡食品稽查 高市查獲4件蔬果農藥超標

2019-08-13 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



中元節是台灣重要民俗節日，民眾須準備各類祭祀供品祭祀好兄弟，高雄市衛生局最近會同市府消保官至全市賣場、超市、傳統市場、餐飲業、烘焙業者、水果行等處，抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵、2件百香果檢出農藥殘留，違規同批產品均已責令下架，並依法查辦。依食安法第15條第1項第5款，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

除了1件散裝百香果來源為高雄市鳳農市場，驗出待克利0.65ppm（標準0.5ppm）微幅超標，其餘2件黃秋葵上游供應商均位於嘉義縣市，分別驗出氟尼胺0.21ppm（標準0.01ppm）及布芬淨0.06pp（不得檢出），另一件埔里百香果供應商位於南投，驗出芬諾克0.1ppm（標準0.01ppm），移請轄管衛生局依法處辦。

衛生局表示，此次抽驗中元節祭祀食品含蔬果37件、烘焙製品（紅龜粿、紅圓）等17件、休閒即食食品（糖果、餅乾、水果乾等）15件、素食製品14件、肉類加工製品（貢丸、香腸）6件、豆製品5件、水產加工製品（魚丸、魚蛋）4件，共抽驗98件，其中84件分別檢驗農藥殘留、防腐劑、殺菌劑、甜味劑、漂白劑、保色劑等項，另14件素食製品檢驗動物性成份及植物五辛成分。

此外，針對此次稽查發現食品業者未保存產品原材料、半成品及成品的來源相關文件者，可依食安法第9條第1項規定，命其限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。