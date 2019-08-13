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中元普渡食品稽查 高市查獲4件蔬果農藥超標

2019-08-13 15:21聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

中元節是台灣重要民俗節日，民眾須準備各類祭祀供品祭祀好兄弟，高雄市衛生局最近會同市府消保官至全市賣場、超市、傳統市場、餐飲業、烘焙業者、水果行等處，抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵、2件百香果檢出農藥殘留，違規同批產品均已責令下架，並依法查辦。依食安法第15條第1項第5款，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

除了1件散裝百香果來源為高雄市鳳農市場，驗出待克利0.65ppm（標準0.5ppm）微幅超標，其餘2件黃秋葵上游供應商均位於嘉義縣市，分別驗出氟尼胺0.21ppm（標準0.01ppm）及布芬淨0.06pp（不得檢出），另一件埔里百香果供應商位於南投，驗出芬諾克0.1ppm（標準0.01ppm），移請轄管衛生局依法處辦。

衛生局表示，此次抽驗中元節祭祀食品含蔬果37件、烘焙製品（紅龜粿、紅圓）等17件、休閒即食食品（糖果、餅乾、水果乾等）15件、素食製品14件、肉類加工製品（貢丸、香腸）6件、豆製品5件、水產加工製品（魚丸、魚蛋）4件，共抽驗98件，其中84件分別檢驗農藥殘留、防腐劑、殺菌劑、甜味劑、漂白劑、保色劑等項，另14件素食製品檢驗動物性成份及植物五辛成分。

此外，針對此次稽查發現食品業者未保存產品原材料、半成品及成品的來源相關文件者，可依食安法第9條第1項規定，命其限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲消費者應盡量選購當季蔬果，或挑選有溯源標章的農產品，食用蔬果前使用流動的水沖洗後再分切，以減少殘留農藥攝取量；民眾購買中元節應節及祭祀食品時，應選購信譽良好廠商製售的食品，並注意產品包裝標示資訊，拒買來路不明食品，妥善保存並盡早食用完畢，以確保產品新鮮及食用安全。

高雄市衛生局會同市府消保官抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵...
高雄市衛生局會同市府消保官抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵、2件百香果檢出農藥殘留，違規同批產品均已責令下架，並依法查辦。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市衛生局會同市府消保官抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵...
高雄市衛生局會同市府消保官抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵、2件百香果檢出農藥殘留，違規同批產品均已責令下架，並依法查辦。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市衛生局會同市府消保官抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵...
高雄市衛生局會同市府消保官抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵、2件百香果檢出農藥殘留，違規同批產品均已責令下架，並依法查辦。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市衛生局會同市府消保官抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵...
高雄市衛生局會同市府消保官抽驗中元節應節及祭祀食品，共抽驗98件，其中2件黃秋葵、2件百香果檢出農藥殘留，違規同批產品均已責令下架，並依法查辦。圖／高雄市衛生局提供
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抽驗食安普渡中元節

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