影／秋禮買氣淡 衛福部推179行銷助身障機構展售

2019-08-13 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



再一個月就是中秋節了，一年一度的中秋佳節，已成為全台身心障礙、庇護工場等社福團體機構，營運能否順利的最重要檔期。而台灣景氣雖回溫，各機構的秋節產品品質也逐年提升，但似乎未體現在買氣上；有團體表示，往年買氣應有三成，但目前達成率卻僅有目標值的十分之一，希望社會大眾能多多支持。

為鼓勵民眾以實際行動支持身心障礙者，衛福部今舉辦「身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售會」，並推出諧音「一起GO」的採購平台，讓民眾以專線電話及網站，就能一次買到全台112家身心障礙社福機構的各項秋節產品。身心障礙者並現場以手拿禮盒方式走秀。

「歡迎試吃，我們的禮盒與雪球餅乾很好吃喔。」在展售會上，患有唐氏症的永盛、力心，大聲向民眾喊著，他們手上端著的蔓越梅雪球、奶酥餅乾，都是自己親手做的。

唐氏症基金會事業發展處副處長張菁菁表示，今年禮盒分成純手作跟代工兩種，並依唐寶寶的情況來分配手作、包裝與招呼等學習，如永盛症狀較輕，學習能力強，就學習做餅乾、並在庇護商店承德門市招呼客人。

不過張菁菁也擔憂地說，今年推出10多款秋節禮盒，銷售目標為4萬盒，但目前僅賣出7000盒，訂單不如預期，還得再加把勁。

伊甸基金會組長李漪華則表示，除往年蛋黃酥禮盒外，今年伊甸與世界麵包冠軍師傅王鵬傑合作，推出兩款草莓新品；往年買氣應有三成，但8月推出預訂至今，達成率卻僅目標3萬6000盒的十分之一，希望社會大眾能多多支持。

衛福部長陳時中表示，每一年的秋節展售會，大約可創造8000多萬的銷售成績，希望民眾的愛心能化為實質力量，支持身心障礙團體，助其自立生活。

立委吳玉琴也表示，秋節產品的收入幾乎是各大庇護工場一年最大宗的收入來源，關係未來能否順利營運，盼民眾及企業、團體能優先考慮採購身心障礙福利機構的產品。

陳時中說，為提供身障朋友更周全照顧，衛福部今年7月1日起也推動社區式身心障礙服務與長照銜接專案，下半年將投入6753萬經費，全面調高社區式身障服務體系補助水準，預計將有556個據點、6532名身障者受益；明年預算會更提高、佈建更多服務據點。