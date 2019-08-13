親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

全台上千億房產無人繼承 驚見清光緒出生的被繼承人

遭警察毆打鎖進衣櫃4天 衰男7年後獲賠15.6億天價

影／秋禮買氣淡 衛福部推179行銷助身障機構展售

2019-08-13 15:04聯合報 記者簡浩正╱即時報導

再一個月就是中秋節了，一年一度的中秋佳節，已成為全台身心障礙、庇護工場等社福團體機構，營運能否順利的最重要檔期。而台灣景氣雖回溫，各機構的秋節產品品質也逐年提升，但似乎未體現在買氣上；有團體表示，往年買氣應有三成，但目前達成率卻僅有目標值的十分之一，希望社會大眾能多多支持。

為鼓勵民眾以實際行動支持身心障礙者，衛福部今舉辦「身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售會」，並推出諧音「一起GO」的採購平台，讓民眾以專線電話及網站，就能一次買到全台112家身心障礙社福機構的各項秋節產品。身心障礙者並現場以手拿禮盒方式走秀。

「歡迎試吃，我們的禮盒與雪球餅乾很好吃喔。」在展售會上，患有唐氏症的永盛、力心，大聲向民眾喊著，他們手上端著的蔓越梅雪球、奶酥餅乾，都是自己親手做的。

唐氏症基金會事業發展處副處長張菁菁表示，今年禮盒分成純手作跟代工兩種，並依唐寶寶的情況來分配手作、包裝與招呼等學習，如永盛症狀較輕，學習能力強，就學習做餅乾、並在庇護商店承德門市招呼客人。

不過張菁菁也擔憂地說，今年推出10多款秋節禮盒，銷售目標為4萬盒，但目前僅賣出7000盒，訂單不如預期，還得再加把勁。

伊甸基金會組長李漪華則表示，除往年蛋黃酥禮盒外，今年伊甸與世界麵包冠軍師傅王鵬傑合作，推出兩款草莓新品；往年買氣應有三成，但8月推出預訂至今，達成率卻僅目標3萬6000盒的十分之一，希望社會大眾能多多支持。

衛福部長陳時中表示，每一年的秋節展售會，大約可創造8000多萬的銷售成績，希望民眾的愛心能化為實質力量，支持身心障礙團體，助其自立生活。

立委吳玉琴也表示，秋節產品的收入幾乎是各大庇護工場一年最大宗的收入來源，關係未來能否順利營運，盼民眾及企業、團體能優先考慮採購身心障礙福利機構的產品。

陳時中說，為提供身障朋友更周全照顧，衛福部今年7月1日起也推動社區式身心障礙服務與長照銜接專案，下半年將投入6753萬經費，全面調高社區式身障服務體系補助水準，預計將有556個據點、6532名身障者受益；明年預算會更提高、佈建更多服務據點。

衛福部社家署今年創立聯合平台，集結以上機構與團體的秋節產品，民眾可上活動官網，或撥打專線0800-815-179查詢。

衛福部長陳時中也實際走訪各身障機構攤位，試吃秋節禮盒。記者簡浩正／攝影
衛福部長陳時中也實際走訪各身障機構攤位，試吃秋節禮盒。記者簡浩正／攝影
分享
為鼓勵民眾以實際行動支持身心障礙者，衛福部今舉辦「身心障礙福利機構及團體秋節產品...
為鼓勵民眾以實際行動支持身心障礙者，衛福部今舉辦「身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售會」，並推出採購平台，讓民眾以專線電話及網站，就能買到全台身障社福機構的秋節產品。身心障礙者並現場以手拿禮盒方式走秀。記者簡浩正／攝影
分享
在展售會上，患有唐氏症的永盛、力心（右起），他們手上端著的蔓越梅雪球、奶酥餅乾等...
在展售會上，患有唐氏症的永盛、力心（右起），他們手上端著的蔓越梅雪球、奶酥餅乾等物，都是自己親手做的。記者簡浩正／攝影
分享
衛福部社家署今年就創立聯合平台，集結逾百家機構與團體的秋節產品，民眾可上活動官網...
衛福部社家署今年就創立聯合平台，集結逾百家機構與團體的秋節產品，民眾可上活動官網，或撥打專線0800-815-179查詢。記者簡浩正／攝影
分享

衛福部身障者中秋節

相關新聞

中元普渡食品稽查 高市查獲4件蔬果農藥超標

2019-08-13 15:21

清潔隊員將換統一工作服 包括可遮風擋雨的GORE-TEX

2019-08-13 14:25

孩子過動與吃得不營養有關 中研院點名含糖飲、點心麵

2019-08-13 10:35

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

過敏貧血偏食 ADHD機率達6倍

2019-08-13 15:33

影／去澎湖別錯過！台版「摩西分海」

2019-08-13 14:52

金針抽檢 二氧化硫最高超標1.55倍

2019-08-13 14:50

腸病毒8月底無法脫離流行期 恐接續9月小高峰

2019-08-13 14:45

台南大雨下不停 國中生越南探親返國再染登革熱

2019-08-13 14:28

冷藏反而會變質 這些食物不需送冰箱

2019-08-13 14:26

好羨慕！中南部烏雲大雨 阿里山已藍天白雲

2019-08-13 14:25

腸病毒併重症增一例 中部兩歲男童染克沙奇A10型

2019-08-13 14:14

中研院：含糖飲料、加工食品 增過動風險

2019-08-13 14:04

台東中午出現日暈異象 氣象站：22度日暈

2019-08-13 13:38

駕駛人注意！自強隧道區間測速9月正式上路

2019-08-13 13:32

暴雨強襲台南 柚農：麻豆文旦無影響周末開始採收

2019-08-13 12:53

沒事多喝水？醫：有這種病史記得留意喝水量

2019-08-13 12:26

全國首例試辦！高雄搭公車手機嗶一下嘛ㄟ通

2019-08-13 12:26

少數金針乾二氧化硫超標 食藥署教挑選方式

2019-08-13 10:56

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:51

助弱勢適性發展 蔡依林再代言家扶

2019-08-13 09:37

社區舞蹈樂活秀 阿公阿嬤鬥陣來

2019-08-13 09:37

男大生爬合歡生出現高山症 醫：輕忽高山症有致死危機

2019-08-13 08:59

西南風發展旺盛 彭啟明：中南部嚴防閃電雷擊強降雨

2019-08-13 07:21

吳德榮：慎防劇烈天氣 連日大量降雨

2019-08-13 07:09

收到大雷雨即時簡訊 網友：狂打雷下雨比颱風天可怕

2019-08-13 06:11

各部會出奇招 旅遊獎勵再擴大 每人每日500元

2019-08-13 00:12

線上學習正熱 契約新制明年上路

2019-08-12 23:53

威力彩20.47億 台南一注獨得

2019-08-12 23:53

防中風藥物 一年用掉健保25億元

2019-08-12 23:27

健康你我他 ／墾丁慢跑喀擦 腳扭到走不了

2019-08-12 23:27

細胞治療 5個快問快答

2019-08-12 23:27

健康主題館／腦癌患者 細胞治療續命13年

2019-08-12 23:27

不夠硬！ 4成青壯男性好「蕉」慮

2019-08-12 23:27

威力彩頭獎台南市北區開出 彩券行：開業11年第一次

2019-08-12 22:40

成年人才懂得「4種話，不要亂說」！太誠實會被討厭、愛抱怨是白目鬼　

2019-08-12 22:25

威力彩20.47億頭獎開出！一注獨得獎落台南

2019-08-12 22:01

不讓蘋果西打專美於前 統一推果漾蘋果風味蘇打飲料

2019-08-12 21:46

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

2019-08-12 20:53
看更多

熱門文章

威力彩20.47億頭獎開出！一注獨得獎落台南

2019-08-12 22:01

星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

2019-08-12 20:53

媳婦買錯餐點被婆婆罵不孝 大姑和丈夫更讓人無言

2019-08-13 10:37

威力彩頭獎台南市北區開出 彩券行：開業11年第一次

2019-08-12 22:40

小7搶開第一槍！9月11起5500間門市不供塑膠吸管

2019-08-12 16:27

各部會出奇招 旅遊獎勵再擴大 每人每日500元

2019-08-13 00:12

上天眷顧的好運！威力彩一注獨得 台南幸運兒20.47億抱回家

2019-08-12 22:20

請喪假死亡證明不夠竟要母親證明文件 網轟：公布公司

2019-08-12 22:06

優人神鼓劇場遭火焚 劇團痛：一切都得重來

2019-08-13 12:55

成年人才懂得「4種話，不要亂說」！太誠實會被討厭、愛抱怨是白目鬼　

2019-08-12 22:25

吳德榮：慎防劇烈天氣 連日大量降雨

2019-08-13 07:09

驚見父買春對話 女大生忍2年崩潰：該向母親坦白？

2019-08-13 13:49

收到大雷雨即時簡訊 網友：狂打雷下雨比颱風天可怕

2019-08-13 06:11

一小段樓梯爬20分鐘 78公斤超肥黃金獵犬險被安樂死

2019-08-13 11:40

由綠轉藍？青蛇死後全身變藍色 真相讓網友長知識

2019-08-13 13:19

房東們看過來！ 記住這幾招惡房客退散

2019-08-12 20:44

威力彩20.47億 台南一注獨得

2019-08-12 23:53

影／泰國大象會搶劫！嘴饞想吃甘蔗 沿路攔車驗貨

2019-08-12 16:22

影／利奇馬夾帶狂風暴雨過境 上海驚現黑天鵝街上「出遊」

2019-08-12 20:30

每日星座運勢／水瓶好的投資可實行 易得長輩幫助

2019-08-13 00:00

西南風發展旺盛 彭啟明：中南部嚴防閃電雷擊強降雨

2019-08-13 07:21

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

影╱男性好「蕉」慮 40歲以下青壯男有四成不夠硬

2019-08-12 18:19

平價電動車來了！特斯拉Model 3登台 售價155.99萬元起

2019-08-12 20:57

「脫了就不想穿回去？」獵巫矛頭轉向CK　代言人張藝興聲明惹風波

2019-08-13 10:42

【初老心情】田英輝／奇妙的三響

2019-08-13 06:00

牛肉增量10%不加價！ 漢堡王經典華堡新升級 4.4oz牛肉更多汁

2019-08-12 23:34

台東中午出現日暈異象 氣象站：22度日暈

2019-08-13 13:38

【為父心情】洪啟川／不一樣的時空，一樣的心情

2019-08-13 06:00

男大生爬合歡生出現高山症 醫：輕忽高山症有致死危機

2019-08-13 08:59

器官受贈者結成夫妻 讓感動的他簽下器捐卡

2019-08-12 18:30

不讓蘋果西打專美於前 統一推果漾蘋果風味蘇打飲料

2019-08-12 21:46

逾10年經驗 中國附醫免疫細胞治療讓腦癌病人續命13年

2019-08-12 20:44

全台限量十萬支！ 舊振南X杜老爺「綠豆椪牛乳冰棒」復古登場

2019-08-12 16:37

國人口腔健康落後先進國家 監院請衛福部檢討改進

2019-08-12 17:05

孩子過動與吃得不營養有關 中研院點名含糖飲、點心麵

2019-08-13 10:35

駕駛人注意！自強隧道區間測速9月正式上路

2019-08-13 13:32

氣象專家示警：深夜到明晨中南部恐又對流發展

2019-08-13 11:23

鬼門開不可怕！鬼月撞到十大「愛情冤死鬼」才母湯

2019-08-12 15:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top