腸病毒8月底無法脫離流行期 恐接續9月小高峰

2019-08-13 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內腸病毒疫情持續降溫，但至今仍未脫離流行期，疾管署今公布，國內增1例腸病毒併發重症病例。疾管署副署長莊人祥表示，今年疫情下降緩慢，預估8月底可能都無法正式脫離流行期，雖擔心搭上9月開學潮的流行小高峰，但初步研判今年夏季感染的孩子較多，多數孩子有抗體，秋天疫情演變成大流行機率較低。

疾病管制署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計1萬4691人次，較前一周略降3.5%，但距離脫離流行閥值1萬500人次，仍有一段距離，疫情繼續處在流行高峰期。莊人祥表示，由於腸病毒共60餘型病毒，每年流行不同型別，所以疫情趨勢都會不同，今年流行的腸病毒71型，距上次流行已隔3、4年，目前的孩子幾乎沒有抗體，所以疫情維持較久。

以往夏季腸病毒多數會在9月開學前脫離流行期，但開學後，因孩童群體互動頻率變高，感染風險增加，因此，9月都會再先一次小高峰。莊人祥表示，雖今年夏季疫情可能來不及在9月開學前脫離流行期，但今年夏季感染的孩子人數較多，研判多數孩童體內抗體較足夠，9月疫情高峰不會超過夏季疫情。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增個案為中部2歲男童，7月21日開始輕微發燒，隔日出現口腔潰瘍、下肢無力，就醫後診斷為腸病毒，但因症狀持續且有雙腳無力、活動力不佳等疑似重症前兆而回診，經診所醫師建議至大醫院就醫後收治住院，經檢驗審查確認為克沙奇A10型感染併發重症，所幸狀況穩定，住院三天就康復出院。

同住家人沒有疑似個案，不排除是在公共場所遭感染。正值暑假期間，家長喜歡帶著小朋友到處遊玩，林詠說，到人潮眾多的密閉空間，如展場、表演廳等，孩童都要戴口罩保護自己；另外，無論大人小孩務必用肥皂勤洗手、注意個人衛生。