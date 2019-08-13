清潔隊員將換統一工作服 包括可遮風擋雨的GORE-TEX

2019-08-13 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



全國3萬3209名清潔隊員，將有統一的新制服，行政院長蘇貞昌今天表示，要為清潔隊員換新裝，其中包括一套可擋風遮雨的GORE-TEX外套，預計三個月完成相關採購。

蘇貞昌今天到台北市圓山大飯店出席「全國清潔隊長業務交流會議」，他表示，清潔隊員工作多元，若沒有清潔隊員，城市運作將陷入停擺，政府應關心第一線清潔隊員照護相關措施，尤其是直接接觸民眾每位基層清潔同仁，改造清潔隊員舒適安全工作環境，提升同仁工作形象及士氣。

因此提出新政策，包括「好穿」補助3億提供多功能清片工作服；「好洗」補助1.3億元購置盥洗清潔設備；「好行」預計補助5.7億元購置低碳垃圾車，機具汰舊換新；同時還有「好住」，預計4年投入50億元，改善清潔隊部，提供安全的作業環境。

環保署督察總隊長李健育表示，不是每一個縣市都有編列清潔隊員工作服的預算，清潔隊員也反映平時工作並沒有工作服，因此覺得真的有必要一體適用來作業，就算有編列預算的縣市，對於清潔隊員的工作服編列7200元，買一套GORE-TEX就用完了，所以台北市清潔隊員就曾反映，GORE-TEX外套市清潔隊最需要的，下雨時不至於要穿薄雨衣，悶的全身是汗；因此這次在規畫上，環保署最想做的是，除了採購清潔隊員的工作服外，採購GORE-TEX是個重點，樣式全台一致。

李健育表示，院長指示目標三個月要盡力完成；有些可以快速採購的如安全手套安全鞋，會先從環保署預算，盡快先拿到手，其他採購還有採購法限制，3億以上巨額採購時程至少就要兩個月以上，還要包含設計與交貨；目前推估，兩套短袖、兩套長袖，加上一套GORE-TEX，每人預算約1萬元。

李健育表示，另外，安全防護這塊，另外還有安全手套，還有雨鞋，這次採購也會思考到；另外，盥洗設備部分，因為考量到很多隊部的土地是有疑慮的，大多都在橋下，或在掩埋場區，因此要提供更好的盥洗設備，因此想到組裝式的、塑鋼的，組合屋式的，至少可以先避開建管的法令，這些設備屬於輕卯釘，並非固定卯釘的設備，至少可以提供清潔隊員一個比較好的沐浴盥洗衛浴的環境，可以乾淨的回家。

另外，還有清運機具年限使用問題，李健育表示，目前平均來說，使用年限是12年，回去會重新檢討，對於車輛的使用年限會再縮短一點，接下來整體垃圾車車輛要完整電動化，未來可能朝全體電動化方向去走，但離島山地地區，還是要維持原本柴油馬力才夠，會依照地方狀況不同、使用年限不同，會符合地方的規畫。