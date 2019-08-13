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腸病毒併重症增一例 中部兩歲男童染克沙奇A10型

2019-08-13 14:14聯合報 記者簡浩正╱即時報導

腸病毒仍處高峰期，家長真的要注意。衛福部疾病管制署今天公佈新增一例腸病毒克沙奇A10型併發重症病例，為中部兩歲大男童，因發燒並出現口腔潰瘍，且活動力不佳，經檢驗審查確認為克沙奇A10型感染併發重症，目前已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案於7月21日開始發燒，隔日出現口腔潰瘍，就醫後診斷為腸病毒；因症狀持續且有雙腳無力、活動力不佳等疑似重症前兆，經轉診至大醫院就醫後，檢驗為克沙奇A10型感染併發重症；另經專家確認為急性無力肢體麻痺‭（AFP‭）‬確定病例，所幸個案經治療後病況穩定並已出院。

而據疾管署監測資料顯示，上周8月4日至10日，國內腸病毒門急就診計1萬4691人次，較前一週略降3.5‭%‬外，已是連四周下降。

莊人祥說，腸病毒疫情雖較為趨緩，但仍處流行高峰期；而今年已累計26例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型18例最多，其他分別為腸病毒D68型及克沙奇A10型‭‬各2例‭、克沙奇A6型、A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。另外，今年累計239例腸病毒71型輕症個案，也高於2016至2018年同期。

疾管署呼籲，五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，若發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、嘔吐或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵時，務必立即送醫，以免錯失治療黃金期。

疾管署今天公佈新增一例腸病毒克沙奇A10型併發重症病例，疾管署副署長莊人祥（中）...
疾管署今天公佈新增一例腸病毒克沙奇A10型併發重症病例，疾管署副署長莊人祥（中）表示，該病例為中部兩歲大男童，因發燒並出現口腔潰瘍，且活動力不佳，經檢驗審查確認為克沙奇A10型感染併發重症，目前已出院。記者簡浩正／攝影
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腸病毒發燒疫情

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