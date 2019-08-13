金針抽檢 二氧化硫最高超標1.55倍

2019-08-13 14:50 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



衛福部食藥署公布市售金針乾稽查專案結果，抽驗的305件製品中，5件二氧化硫超標，約每百件有1到2件不合格。食藥署表示，消費者選購金針時，可選擇具「台灣金針標章」或「台灣農產品生產追溯條碼（QR Code）」的產品，以保障食安。

衛福部食藥署與地方政府衛生局共同執行本專案，今年5月1日至7月15日抽驗金針乾製品324件，其中305件完成檢驗，5件二氧化硫超標，不合格率1.6%，最高超標1.55倍。在各業別當中，販售業的合格率為99.3%，供應餐食業為97.5%，而加工業及盤商為97.3%。

衛福部食藥署北區管理中心科長王慈穗表示，二氧化硫是一種漂白劑，能避免金針乾發生褐變、顏色更鮮亮，且能延長保存期限。但其實，現在的加工技術已走到不使用二氧化硫也能讓金針乾有好看的顏色、聞起來是淡淡花香味。

王慈穗表示，民眾選購金針乾時，可認明有「台灣金針標章」或「台灣農產品生產追溯條碼（QR Code）」的產品。同時，如果發現金針乾顏色異常鮮豔或有刺鼻味道，就要警覺產品可能添加了過量的二氧化硫。

王慈穗表示，金針加工業者應持續自主檢驗，並作好自主管理，像是製作加工銷售記錄文件等；金針販售業者與供應餐食業者則應選用合格產品，違者將依法處辦。