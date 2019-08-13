全國首例試辦！高雄搭公車手機嗶一下嘛ㄟ通

2019-08-13 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



手機已成為民眾隨身必備之物，高雄市府交通局與宏碁智通公司及一卡通公司合作，今天宣布，首創全國，利用高雄市公車試辦使用手機QR CODE（Line Pay一卡通乘車碼）支付車資。副市長葉匡時表示，即日起，先在橘12及橘20兩條路線進行試辦。

一卡通、高雄捷運與宏碁智通今天上午在市政府鳳山行政中心辦記者會，宣布高雄市橘12、橘20線公車及捷運全閘門，領先全國啟用行動支付QR CODE乘車碼搭乘服務。

葉匡時說，科技不斷的進步，大眾運輸支付方式從早期的現金或紙幣演變成電子票證，近年來手機已成民眾隨身最重要的設備;使用行動裝置支付大眾運輸車資已成為未來趨勢，也是打造智慧交通重要的一環，目前高雄捷運已全閘門開通使用QR CODE搭車。

一卡通公司董事長張修齊表示，配合市府推廣大眾運輸智慧旅運服務，一卡通積極將手機行動支付功能建到捷運、公車等不同交通運具，提供使用者更便利的支付選擇，也提供使用者許多的優惠折扣。

交通局長鄭永祥說，高雄市為全國第一個試辦手機QR CODE 搭公車的城市，橘12及橘20公車試辦，這兩條路線的公車前後門都裝設可讀QR CODE及電子票證的驗票機，未來將逐步擴展至全高雄市所有公車路線，讓高雄市朝智慧城市更邁進一大步。

交通局說明，使用Line Pay一卡通乘車碼(須綁定銀行帳戶)支付車資，跟電子票證一樣，上下車都須刷條碼，一段票一律扣12元，起訖站超過8公里扣2段票24元。