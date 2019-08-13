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沒事多喝水？醫：有這種病史記得留意喝水量

2019-08-13 12:26聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹一名78歲老翁連續多日頭暈、倦怠，且四肢無力、經常噁心想吐，原以為是感冒，但老翁因此走路不穩跌倒，就醫檢查後，醫師發現老翁右手上臂及肋骨多根骨折，且血液中鈉離子濃度低於正常值，原來老翁之前有中風，且最近因泌尿道感染，被鼓勵多喝水，沒想到因此導致血中鈉離子濃度過低，經給予高濃度鹽水靜脈注射後，老翁血中鈉離子濃度逐漸回升，頭暈、疲倦、肢體無力與噁心感也一併消失。

台大醫院新竹分院腎臟科醫師鄭暉騰表示，老翁先前有中風病史，最近因泌尿道感染，被鼓勵多喝水，以避免再度發生泌尿道感染，老翁聽從建議每天喝2000毫升的水，這樣的水量對一般人來說不會造成不良影響，但卻可能讓中風病人造成血中鈉離子濃度過低。

鄭暉騰解釋，中風病人的抗利尿激素會分泌過多，也稱為「抗利尿激素不適當分泌症候群」，會造成腎臟持續回收水分到體內，若額外補充過多水分，血中的鈉離子濃度就被「稀釋」過低，造成低血鈉，引起不適症狀，包括頭暈、頭痛、四肢無力、疲倦，更嚴重可能連人事地都會混亂，甚至癲癇發作或陷入昏迷。

除了在中風病人外，一些抗憂鬱藥物或精神科用藥也會造成「抗利尿激素不適當分泌症候群」。治療的原則是不能飲用過多水分，一般而言，每天限制在1500毫升，若像這位老翁有其他醫療目的，需飲用一定量的水，必要時可在每天的食物中加入鹽分，或選擇促進腎臟排出水分，而不會排出鈉離子的藥物。

鄭暉騰說，低血鈉還有多原因會造成，包括某些類型的利尿劑、止痛藥、心衰竭、甲狀腺功能低下等，提醒民眾有疲倦、頭暈、肢體無力的情形時，可能不僅是感冒症狀，也可能是低血鈉造成，找出真正原因加以治療，才不致於嚴重到癲癇或昏迷，或發生跌倒而造成骨折外傷或腦出血的嚴重後果。

台大醫院新竹分院腎臟科醫師鄭暉騰提醒有中風史病人須留意喝水量。圖／台大醫院新竹分...
台大醫院新竹分院腎臟科醫師鄭暉騰提醒有中風史病人須留意喝水量。圖／台大醫院新竹分院提供
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老翁中風新竹

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