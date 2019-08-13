沒事多喝水？醫：有這種病史記得留意喝水量

2019-08-13 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹一名78歲老翁連續多日頭暈、倦怠，且四肢無力、經常噁心想吐，原以為是感冒，但老翁因此走路不穩跌倒，就醫檢查後，醫師發現老翁右手上臂及肋骨多根骨折，且血液中鈉離子濃度低於正常值，原來老翁之前有中風，且最近因泌尿道感染，被鼓勵多喝水，沒想到因此導致血中鈉離子濃度過低，經給予高濃度鹽水靜脈注射後，老翁血中鈉離子濃度逐漸回升，頭暈、疲倦、肢體無力與噁心感也一併消失。

台大醫院新竹分院腎臟科醫師鄭暉騰表示，老翁先前有中風病史，最近因泌尿道感染，被鼓勵多喝水，以避免再度發生泌尿道感染，老翁聽從建議每天喝2000毫升的水，這樣的水量對一般人來說不會造成不良影響，但卻可能讓中風病人造成血中鈉離子濃度過低。

鄭暉騰解釋，中風病人的抗利尿激素會分泌過多，也稱為「抗利尿激素不適當分泌症候群」，會造成腎臟持續回收水分到體內，若額外補充過多水分，血中的鈉離子濃度就被「稀釋」過低，造成低血鈉，引起不適症狀，包括頭暈、頭痛、四肢無力、疲倦，更嚴重可能連人事地都會混亂，甚至癲癇發作或陷入昏迷。

除了在中風病人外，一些抗憂鬱藥物或精神科用藥也會造成「抗利尿激素不適當分泌症候群」。治療的原則是不能飲用過多水分，一般而言，每天限制在1500毫升，若像這位老翁有其他醫療目的，需飲用一定量的水，必要時可在每天的食物中加入鹽分，或選擇促進腎臟排出水分，而不會排出鈉離子的藥物。