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孩子過動與吃得不營養有關 中研院點名含糖飲、點心麵

2019-08-13 10:35聯合報 記者羅真╱即時報導

注意力缺陷過動症（ADHD）的孩子易衝動、不專心，而這可能與飲食型態有關。中央研究院團隊一篇今年5月刊登於國際期刊《臨床醫學雜誌》的研究發現，過動症的風險因子包括過敏、貧血或血清素偏低等，而這些因子與營養攝取情形相關，換言之，孩子有機會透過調整飲食降低罹病風險或改善症狀。

中央研究院生物醫學科學研究所特聘研究員潘文涵表示，在台灣，每100個孩子約有5到7人罹患過動症，這個疾病致病原因複雜，過去被認為與遺傳、腦傷、神經傳導物質分泌異常、母親懷孕期間喝酒用藥、家庭因素等都有關連。

不過，這些都是難以改變的事實，研究團隊盼找到後天可改善的風險因子，與台灣大學、長庚大學、台北醫學大學團隊合作，從大台北地區31所小學中招募216名年紀在8-10歲、身高體重等條件相似的學童，檢視他們的過敏現象、飲食型態與血液檢驗值的差異，並估算危險因子與疾病風險。

結果發現幾個有機會後天改善的風險因子，包括貧血、血清素偏低、過敏指標嗜酸性粒細胞與免疫球蛋白較高。若一名學童同時罹患兩種以上過敏（如鼻炎、濕疹或氣喘），罹患過動症的風險是其他學童的2至3倍；上述風險因子皆異常的孩子，罹患過動症的機率則達6至7倍。

研究團隊進一步分析過動孩子與其他孩子的飲食型態發現，過動孩子的吃的食物較不營養；所謂不營養的食物多是高油、高糖食物，像是含糖飲料、甜食、點心麵等。這份研究更首度發現，常用於含糖飲料、加工食品的無機磷酸鹽，與過動症的發生有關。

潘文涵表示，良好的飲食習慣理論上能修復人體的營養生化狀態，家長應讓孩子多攝取抗發炎且營養豐富的食物，像是蔬果、全穀類、核果、優質蛋白質，同時避免燒烤、油炸、高糖食物以及食物標示含有磷酸鹽成分的食物，或許能因此幫助控制孩子的過動症狀。另外，倘若孩子具有過敏體質與貧血問題，應及早就醫診治。

中央研究院生物醫學科學研究所特聘研究員潘文涵。記者羅真／攝影
中央研究院生物醫學科學研究所特聘研究員潘文涵。記者羅真／攝影
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過動症

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