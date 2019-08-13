社區舞蹈樂活秀 阿公阿嬤鬥陣來

2019-08-13 09:37 台灣醒報 記者林怡均╱台北報導



樂齡者參加「阿公阿嬤健康活力show」記者會。（photo by林怡均／台灣醒報） 分享 facebook

「阿公阿嬤要多運動！樂齡要參加表演喔！」

留著濃密白髮的林川阿公說到衛生福利部辦理的樂活show舞蹈大賽，能讓很多老人聚在一起，有助健康。

衛福部國健署署長王英偉日表示，去年參與全國舞蹈競賽長者累計總歲數超過10萬歲，平均年齡68歲、超過90歲者更多達79人，顯見這個活動深受社區長輩喜愛；特別的是，今年全國總決賽原住民委員會更推派原住民隊伍一起參與。樂活舞蹈大賽已進入第九年，累積超過53萬人次參加。

國健署社區健康組科長鍾遠芳表示，截至今年6月，台灣65歲以上老年人口已達352萬人。臺灣從7%高齡化社會到達14%「高齡社會」需要25年的時間， 從「高齡社會」到達20%老人人口比例「超高齡設社會」只要8年的時間，因此，提升老年人生活品質很重要，以預防老人失能，這也是活動初衷。

國健署部門的陳時中補充說，其實社區的長者非常需要社工，提供照顧疾病的網絡，維持老人獨立生活和決策的能力，提供一些對高齡友善的社區課程，促進老人身心健康。

來自宜蘭縣羅東鎮社區的不倒翁活力隊中，83歲的阿公林川原本和太太都熱衷於社區活動，但去年太太離開後一直走不出傷痛。經過社區團隊及志工的關懷鼓勵，讓林川重新走入社區，和大家一起動起來，去年還獲選長青會會長，同隊的67歲獨居阿嬤也在大家鼓勵下，把時間奉獻給社區，她說參與社區活動，可以讓她獲得身心靈健康與歡笑。

另外，遠從宜蘭樹林社區來的代表蔡莉雯表示，前瞻計畫有300萬補助用在樹林社區的無障礙空間，如今電梯快設置完成，原本空間只有一樓平房，現在將擴充到二樓 。未來可以廣納300多位的長者，並且有提供長青食堂供長者飲食。

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