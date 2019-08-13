助弱勢適性發展 蔡依林再代言家扶

2019-08-13 09:37 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



剛與姊妹淘從歐洲度假回台的蔡依林，今年第2度擔任台灣兒童暨家庭扶助基金會代言人。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

「家扶助弱勢孩子培養興趣，我當然要義不容辭再來當代言人！」家扶基金會12日在《無窮世代計畫》座談會中表示，弱勢兒少無法妥善運用學習資源，不只影響適性發展，也使脫貧機會渺茫，希望社會能伸出援手。第2度擔任代言人的呸姐蔡依林說，知識很容易擷取，但孩子們的創意才是未來。

弱勢適性教育困境

新上路的108年課綱強調「從小探索自我興趣」與「適性學習」，但弱勢要落實很難！家扶基金會針對國小5年級至國中3年級間的受扶助兒少進行《弱勢兒少適性教育資源調查》顯示，弱勢家庭孩子對學習資源擔憂，有65%的孩子擔憂無法負擔學費、51%擔憂無法負擔補習費、42%家長沒辦法指導課業。

針對弱勢適性教育的困境，家扶指出，2018年的扶助家庭中，有68%是單親家庭、10.3%為隔代教養，而每月工作收入未滿2.5萬元的家庭佔69%，他們扣除生活開銷後，教育經費已所剩無幾。

「《無窮世代計畫》意在培力弱勢學生適性學習，提高學習動機、才藝培育的機會。」家扶基金會董事長趙犁民表示，12年國教新課綱本月上路，要求學生多元學習，而家扶服務的弱勢家庭，多數家長沒辦法陪伴孩子學習，因此希望大眾一起資助「無窮世代計畫」，幫助弱勢兒少。

蔡依林：一起掏零錢

「興趣，讓未來工作中的成就感不會被奪走！」髮妝、眼妝、臉妝，三裝都特地與家扶宣傳海報同步的蔡依林現身力挺說，以前就讀景美女中的時候，只知道補習和考試成績，忽略發展興趣；後來才從熱音社中發展出演唱興趣。她說，希望孩子們可以透過適性教育，「從小發現自己喜歡的東西，創造不一樣的自己。」

「知識容易擷取的時代，創意才是我們的未來！」蔡依林也說，現在知識很容易獲得，但孩子們的創意才是我們的未來，她呼籲，社會大眾一起「掏掏口袋零錢、幫幫孩子童年」，填補補弱勢孩子們的教育和成長空缺。

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